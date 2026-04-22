Újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken

A Mol közleménye szerint megérkeztek a Barátság kőolajvezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok Fehéroroszországból Ukrajnába. Erről a kőolajvezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransznafta értesítette a Molt.

A Mol arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítása utáni első kőolaj-szállítmányok legkésőbb a holnapi napon érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába.

A Mol részvényeinek értéke a hír hatására növekedni kezdett, a kedd esti 4086 forintos érték szerda kora délután már 4212 forint volt, ami kicsivel több, mint 3 százalékos növekedést jelent.

A JSC Ukrtransznafta korábban hivatalosan tájékoztatta a Molt arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már kedden bejelentette, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és az ismét üzembe helyezhető.