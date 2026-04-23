150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott

Van egy kifizetőhely, ahonnan 17 milliárd forintot osztottak szét a választás előtt – mondta Molnár Áron noÁr színész-aktivista a „Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora” című podcastben.

Molnár a Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiosztott pénzekről beszélt a műsorban.

Molnár a nála lévő listára hivatkozva azt mondta,

Pataky Attila cége, a P. Management 150 millió forint támogatást kapott,

Tóth Gabi cége 9 milliót, Tóth pedig magánszemélyként további 5 milliót.

A listán rajta van G.w.M, Dopeman (Pityinger László) és Gáspár Győző is. Ők mind 5-5 milliót kaptak még 2025-ben.

Molnár Áron szerint ezt a pénzt valószínűleg a kampánycélokra kapták. Noha a döntéseket fel kellene tölteni az NKA honlapjára, ez nincs fönt. Egy másik oldalon, az Országos Támogatási Rendszeren keresztül elérhető a 790 tételből álló lista, csak regisztrálni kell hozzá.

Molnár szerint ez „egyedi megkereséses” pályázat volt, nem nyilvános. Azt sem tudni, kik ültek a kuratóriumban, viszont Molnár szerint Hankó Balázs miniszternek jóvá kellett hagynia a döntést.