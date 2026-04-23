A 10 legizgalmasabb megállapítás Gyurcsány Ferenc szépíró-filozófus választásokat értékelő fogalmazásából

Másfél héttel a 2026-os választások után a történteket értékelő bejegyzést publikált a közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. Az egykori politikus okfejtéséből kiemeltük a 10 legfontosabb megállapítást. Ezek a következők:

A népnek joga van önmagáról dönteni. A tömeg nem finom különbségekben gondolkodik, hanem éles ellentétekben: jó vagy rossz, bűnös vagy ártatlan, velünk vagy ellenünk. A bonyolult mérlegelés időt és energiát igényel. A tömeghelyzet viszont gyors választ kényszerít ki. Ilyenkor az érzelmek veszik át a vezetést: harag, félelem, igazságérzet. Ha a tömeg dönt, akkor elmosódik a felelősség. Ha mindenki ítél, senki nem érzi igazán a saját döntésének súlyát. A népítélet nem árnyal, hanem lezár. A hatalom beszűkíti a látóteret, a tömeg leegyszerűsíti a világot. A választások a népakaratot fejezik ki, a szakértők és intézmények a tudást képviselik, a független szervek kontrollt biztosítanak, a képviseleti rendszer tompítja a hirtelen tömegreakciókat. Ha a népakarat kerül túlsúlyba, jön a leegyszerűsítés és a rövid távú gondolkodás. Ha a szakértelem, akkor elszakadás és bizalmi válság következik. A demokrácia nem az igazság, hanem a tévedések kordában tartásának rendszere. A demokrácia a tökéletességre törő tökéletlenség rendszere.

A 2026. április 12-ei választásokat nagy fölénnyel nyerte Magyar Péter és a Tisza, a leendő miniszterelnök pártja magabiztos kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Gyurcsány Ferenc szépíró-filozófus posztja teljes terjedelmében itt olvasható. A politikától tavaly visszavonult Gyurcsány 2004 és 2009 között Magyarország miniszterelnöke, 2010 után a Demokratikus Koalíció nevű párt alapító elnöke volt. Az elgyurcsánytalanodott DK az idei választáson összeomlott, alig több, mint 1 százalékot szerzett.