A GVH 672 ezer forintra büntette a NER kedvenc takarítócégének tulajdonosát, mert késve jelentette be, hogy megszerzett egy céget

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 672 ezer forintos bírságot szabott ki, mert nem a szabályoknak megfelelően jelentették be, hogy Kis-Szölgyémi Ferenc megszerezte a Bükk Optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti teljes, egyedüli irányítást.
A közlemény szerint az ilyen ügyletek – ha elérnek egy bizonyos méretet – bejelentéskötelesek, vagyis még a lezárásuk előtt értesíteni kell róluk a GVH-t. Ebben az esetben azonban a bejelentés csak 12 nappal azután történt meg, hogy a felvásárlást már végrehajtották. Ez a szabályok megsértésének számít, mert ilyenkor úgynevezett „végrehajtási tilalom” van érvényben: az ügyletet addig nem lehet lezárni, amíg a GVH nem vizsgálta meg.
A hivatal ezért versenyfelügyeleti eljárást indított. A vizsgálat során azonban arra jutottak, hogy maga a felvásárlás nem okozott problémát a piaci versenyben, vagyis nem torzította azt, nem járt káros hatásokkal a fogyasztók vagy más cégek számára. A szabályszegés viszonylag rövid ideig, mindössze 12 napig állt fenn, de az is enyhítő körülmény volt, hogy az érintett fél együttműködött a hatósággal: önként feltárta és elismerte a jogsértést, és lemondott arról is, hogy később jogorvoslattal éljen. Ezek miatt a GVH végül viszonylag alacsony, 672 ezer forintos bírságot szabott ki.
Kis-Szölgyémi cégei, elsősorban az állami takarítócég, a B+N Referencia Zrt. összesen 836 milliárd forintnyi megbízást nyertek el a 2021-2023 közötti időszakban, zömében keretmegállapodások formájában. Magyar Péter még tavaly februárban egy beszédében az Orbán-rendszer takarítójának, minden kórház tisztán tartójának nevezte.
Egy korábbi cikkünkben feltártuk, hogy az 1971-ben született üzletembert – aki az 49. leggazdagabb embere – és a NER-kedvenc takarítócégét több személyes szál is fűzi a százmilliárdos kórházi közbeszerzések kiírójához, a KEF-hez. Egy KEF-vezető korábban a B+N-nél dolgozott, és a KEF két vezetőjének a felesége is a B+N környékén dolgozik. Kis-Szölgyémi egyébként közel harminc vállalkozásban érintett vagy volt tulajdonosként vagy cégvezetőként.
