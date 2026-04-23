A Vadhajtások kinyitotta a kétharmados rendszerváltás ördöglakatját: Magyar Péter piros pirulás alfainfluenszer

Hatalmas csavar a Vadhajtások cinematic universe-ben: a karlendítő provokátor Bede Zsolthoz kötődő blogon a leendő miniszterelnökre most már nem pszichopata poloskaként, hanem a politikai manoszféra Messiásként hivatkoznak. Mindenki eldöntheti, melyik a rosszabb.

Majdnem két hét töprengés után a Vadhajtások szélsőjobbos szakemberei rájöttek a Tisza-kétharmad valódi titkára – derül ki mai cikkükből. A Tisza Párt elnökét több mint két éve nonstop alázó, a Fidesz hivatalos propagandájának részévé vált oldal büszkén hirdeti, hogy rájöttek:

„Magyar Péter történelmi győzelme nem a puszta véletlen műve, hanem egy világszerte csúcsra járatott kommunikációs modell tökéletes hazai adaptációja.”

A Tisza-siker kulcsa nem a digitális platformok megfelelő használatában, az országjárásokban, a többség Fidesz iránti elégedetlenségében, hanem a toxik maszkulin online férfiközösségekben keresendő.

Mi ez a manoszféra, aminek Magyar Péter a Vadhajtások szerint a politikai Messiása?

A manoszféra szélsőséges online közösségek hálózata, ahol férfiak együtt gyászolják a tradicionális, ükapáink értelmezésében vett maszkulinitást, hirdetik a nők alsóbbrendűségét és terjesztik az alfamentalitást, miszerint ebben a kutya világban csak a legkarizmatikusabb, legerősebb ebek baszhatnak. Szerintük a modern világ meg akarja buktatni a férfi nemet, ez ellen pedig küzdeni kell. Ennek a nemes harcnak az egyik leghíresebb zászlóvivője az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal vádolt, nőgyűlölő Andrew Tate.

Az, hogy a Vadhajtások írói negatív véleménnyel vannak-e a radikális, férfijogi online közösségekről, nem derül ki a cikkből. Kívülről ez patthelyzetnek tűnik, mert ha egyetértenek a piros pirulás alfamozgalommal, akkor most Magyart fényezik, ha elutasítják, akkor a nemi egyenlőség mellett kardoskodó pc woke-okkal kerülnek egy oldalra.

Andrew Magyar, Péter Tate

A Fidesz-propagandista Vadhajtások elemzése szerint Magyar Péter Donald Trumphoz hasonlóan tudatosan építette be a kampányába a Tate-hez hasonló manoszféra-influenszerek által használt kommunikációs stratégiákat. A két hete még fideszes AI-kampánydalt komponáló lap most az eredeti (nem az orbánista) Harcosok Klubja Tyler Durdenjéhez hasonlította Magyart, aki a kontrollvesztett, tehetetlen, kiábrándult társadalmat (ezek is a Vadhajtások szavai) karizmatikusan vezetve borította rá az asztalt a NER politikai elitjére, megtette, amit a kisember nem mert. (Tényleg ezt írja az Orbán-fanatikus Vadhajtások!)

A portál új antihőse, Magyar „Messiás” Péter legyőzve a mindent behálózó gonosz rendszert maga lépett a helyükbe, ő vált a mindenen uralkodó, hatalmas Mátrixszá. (Arról a cikkben egy szó sincs, hogy Orbán Viktor évtizedekig parodisztikusan férfias férfiként tetszelgett.)

A manoszféra téma remek lehetőség Magyar nőügyeinek felemlegetésére. A portál szerint a Tisza Párt elnökének nyilvános konfliktusai exfeleségével, Varga Judittal és volt barátnőjével, a Fidesz által pénzelt Vogel Evelinnel „betonbiztosan összezárta” a Tisza szavazótáborát. A Vadhajtások meglátása szerint a Rendszer eszközeit, az Alfahím vesztét akaró, zsaroló és áruló exeket fegyverként felhasználni a „nemzetközi macho-populizmus tankönyvi példája”.

Bede Zsolt 2021. október 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

A szélsőjobbos hergelő Bede a Békemenetre is bohócra sminkelt Magyar Péter-pólóban ment ki, és portáljának szellemírói eddig habzó szájjal baszogatták Magyart, de úgy látszik, bő két év után ezt is megunták. Április 16. óta egyik cikkükben se poloskáztak, pedig ezt a becenevet saját elmondása szerint maga Bede adta a leendő miniszterelnöknek. Beszólásaik újonnan vérszegények, friss szövegeikben alig egyszer-egyszer szurkálódnak. Ez a passzív stílus különösen meglepő, ha megnézzük, milyen rohadék, alja, agresszív szalagcímeket kreatívkodtak össze eddig, például: