Azonnali hatállyal kirúgták az amerikai haditengerészeti államtitkárt

Indoklás nélkül elbocsátották John Phelant, az Egyesült Államok haditengerészetének miniszterét – írja Reuters. A Pentagon rövid közleményben jelentette be távozását, azt írva, hogy „azonnali hatállyal” otthagyja az állást. A feladatokat ideiglenesen Hung Cao államtitkár-helyettes veszi át.

Bár hivatalos indoklás nem közölt a Pentagon, a lap forrásai szerint Phelan pozícióját meggyengítette, hogy lassan haladt a hajóépítés felgyorsítását célzó reformokkal, valamint megromlott a kapcsolata a Pentagon vezetőivel. Emellett egy etikai vizsgálat is zajlott ellene.

Az elmúlt időszakban Pete Hegseth hadügyminiszter több magas rangú katonai vezetőt is leváltott, köztük a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökét, valamint a hadsereg vezérkari főnökét. Phelan az első, a Trump-adminisztráció által kinevezett haderőnemi vezető – 2025 márciusa óta volt hivatalban–, akit a jelenlegi ciklusban menesztettek. A döntést több politikus bírálta, Jack Reed demokrata szenátor például aggasztónak nevezte az újabb vezetőváltást, ami szerinte a minisztériumon belüli feszültségeket és működési zavarokat jelzi.