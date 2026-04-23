Bányafelügyeleti eljárás indult az Orbán család egyik cége ellen

A 2025. évi kitermelési mennyiségek alapján 40 esetben indult eljárás szabálytalan bányászati tevékenység gyakorlása miatt, köztük a Hahót Tőzeg Kft-vel szemben is - közölte kérdésünkre a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

A cégben Orbán Viktor testvére, Orbán Győző, és édesanyjuk, Orbán Győzőné Sipos Erzsébet a tulajdonos.

Nem ez a család legjobban jövedelmező cége, bár egyre jobb éveket zárt. 2020-ban 190 millió, 2024-ben már 360 millió forint volt az értékesítés nettó árbevétele, az adózott eredmény ugyanezen az időtávon 25,7 millióról 134,5 millióra nőtt. A tavalyi adatok még nem elérhetőek, a cégbeszámolókat május környékén kell leadni.

Az SZTFH azt írta, a vizsgálat még tart, és „az eljárások lezárása eredményeként megállapított esetleges szankciókról jelen pillanatban nem lehet tájékoztatást adni”. Azt nem árulták el, mikor indult a vizsgálat, emiatt újabb kérdést küldtünk.

A neten nem találtuk nyomát, hogy a Hahót Tőzeg ellen korábban is indult volna bányafelügyeleti eljárás, az SZTFH pedig nem válaszolt arra sem, hogy az elmúlt években hányszor ellenőrizték a céget, és kapott-e büntetést.

A hatóság azt vizsgálja, hogy a bányavállalkozók betartják-e a kitermelési mennyiségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. „A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének ellenőrzése a bányajáradék önbevallások alapján történik, ezek pedig úgynevezett hites bányamérő által végzett geodéziai felmérésen alapulnak”.

Írtunk a Hahót Tőzeg Kft.-nek is az eljárással kapcsolatban, de nem érkezett válasz.

A milliárdos bevételű Dolomit Kft.-t, amely bizonyítottan részt vesz állami vagy ahhoz közeli beruházásokban, idén eddig nem ellenőrizte a bányafelügyelet. Orbán Győző cégének Gántnál van bányája, onnan viszik az építőanyagot az M1-es bővítéséhez is.

Az SZTFH az erre vonatkozó kérdésünkre azt írta, a Dolomit nem termelt ki több nyersanyagot, mint amennyit lehet, az üzemben legutóbb 2024-ban végeztek műszaki-biztonsági és munkavédelmi ellenőrzést, míg tavaly a robbantási tevékenységet vizsgálták, de nem tártak fel szabálytalanságot.