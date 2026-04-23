Bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat és bevásárlóközpontokat Horvátországban

Több horvátországi iskolát és bevásárlóközpontot is kiürítettek csütörtökön bombafenyegetések miatt – írja az MTI.

Splitben és Kaštelában több középiskolát ürítettek ki, miután e-mailben bejelentés érkezett robbanószerkezetek elhelyezéséről. A spliti rendőrség közlése szerint a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végeznek az intézmények vezetésével együttműködve. Karlovac megyében szintén több oktatási intézmény kapott hasonló tartalmú fenyegető üzenetet. Zágrábban az Arena Centar és az Arena Park bevásárlóközpontot is kiürítették a fenyegetések miatt, a rendőrség átvizsgálja az épületeket.

Radovan Fuchs oktatási miniszter azt mondta, az eddigi esetek mindegyike vaklármának bizonyult, ugyanakkor minden bejelentést komolyan vesznek. Hozzátette: a fenyegetések célja feltehetően a pánikkeltés, és az ilyen cselekmények a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik.

Davor Božinović belügyminiszter szerint az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban. Hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak. A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail-címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel – köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel – működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.