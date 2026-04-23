Egy szerb elemző szerint a Mol tervezett szerbiai vásárlását veszélyeztetheti a magyar kormányváltás

A magyarországi választási eredmény miatt megváltozott a többségi orosz tulajdonban álló szerb olajvállalat, a pancsovai finomítót is tulajdonló NIS eladása körüli helyzet – ezt az egyik legismertebb szerb gazdasági újságíró-elemzőre, Misa Brkicsre hivatkozva írja a HVG. A cég amerikai szankciók alatt áll az orosz tulajdonosai miatt, a problémát az oldhatná meg, ha az orosz részesedése egy minden érintett fél (oroszok, szerbek és amerikaiak) által elfogadott tulajdonos kezébe kerülne.

A NIS-Gazprom egyik belgrádi benzinkútja 2025. október 9-én. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Január közepén jelentették be Belgrádban, hogy a vevő a Mol lehet, és hamarosan kiderült a vételár is, ami közel egymilliárd euró lehet. A bejelentés szerint a MOL az oroszok NIS -ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét veszi meg, az orosz tulajdon egy kisebb, az első hírekben nem számszerűsített része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül és egy öt százalékos csomag megvásárlásával a szerb állam is növelheti a részesedését. Az adásvételről és annak nem lényegtelen geopolitikai körülményeiről, illetve feltételrendszeréről ebben és ebben a cikkben írtunk bővebben.

„A NIS sorsáról eddig két személy döntött: Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Mivel az utóbbi már nincs hivatalban, a helyzet emiatt is változik” – fogalmazott Brkics. Szerinte Moszkvában az oroszpárti Orbán-kormány bukása után elgondolkodtak, hogy még mindig a magyar nagyvállalatnak kell-e megvásárolnia a NIS orosz tulajdonban lévő részét.

„Oroszországtól olyan jelzések érkeznek, hogy Magyarország ellenséges állam lett. A NIS-pakett megvásárlásáról szóló megállapodás a magyar választási eredmények járulékos veszteségévé válhat” – idézi a szerb szakértőt a HVG. Brkics arról is beszélte, hogy szerinte a május 22-i határidő lejárta előtt megállapodás születne a cég sorsáról.

A Mol írásos válaszban kommentálta Misa Brkics szavait, illetve a NIS sorsával kapcsolatos találgatást. Kérdésünkre ezt írták:

„Az OFAC (az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) május 22-ig hosszabbította meg a MOL tárgyalási engedélyét, így a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak, a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően. A tranzakció zárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további engedélyekre, az OFAC és a szerb kormányzati szervek jóváhagyására is szükség lesz.”