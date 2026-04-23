Hangyásszal ölelkező aranyos kismajomban is oktatjuk az egész világot – ismerd meg a zuglói Punch igaz történetét!

Boszi és Ricardo

„Ez nem lehet igaz! Hol van ettől Punch, a világhírű!” – kiáltottam fel, amikor megláttam a fővárosi állatkert Facebookra kiposztolt videóját egy árva aranyfejű oroszlánmajmocska-kölyök és Ricardo, a dolmányos hangyász újsütetű barátságáról.

Punch egyből a szegény ember Punchának tűnik, ha Boszi után nézi az ember

Két tacskóval élek együtt, az egyik ráadásul törpe és szálkás szőrű, plusz egy viccesen kifejezéstelen arcú macskával, de idén még nem láttam ilyen aranyosat. Úgy is éreztem magam, mint Kapitány István szíve reggel 9-kor, a hatodik kávé után.

Mi? Hogyan? Miért? Honnan? Miért barátkozik össze két, nagyon eltérő fajba tartozó állat? Főleg, hogy a nagyobbik meg se tudja nyalogatni a kicsit, olyan hülye alakú a nyelve? A kérdések úgy kattogtak bennem, mint Szijjártó Péter dácsájának szélkakasa, amikor Prigovo felől feltámad az esti szél. Világos volt, hogy a sztori komoly tényfeltárást igényel. Már úton is voltam az Állatkert felé.

Csak akkor döbbentem rá, hogy mindkét főszereplőt ismerem, amikor Hanga Zoltánnal, az Állatkert szóvivőjével már a Pálmaház felé tartottunk. A kismajom nem más, mint az az aranyfejű oroszlánmajmocska, akit vámosok találtak idén januárban egy Moldovából érkező kisbuszban, egy egészen kicsi műanyag dobozba zárva.

Őt végül itt, a budapesti állatkertben helyezték el, nem sokkal azután, hogy egy díler rendőrök által lefoglalt kistigrise is ide került, de sokáig karanténban volt. Nem a rendőrosztag, hanem az aranyfejű oroszlánmajmocska. Akit nem infantilizmusból majmocskázok, hanem olyan apró, hogy ez a hivatalos neve, ahogy például Postáné Vellai Györgyikének, a Globex-ügy fővádlottja is Györgyike volt, jóllehet ő ember, és sokkal többet nyom 300 grammnál.

2022-ben pedig én is ott izzadtam, amikor a Pálmaház egyik oldalszárnyában bemutatták az akkori friss szenzációt, a budapesti állatkertbe 80 év után megérkező újabb dolmányos hangyászt, Ricardót.

De hogy jöttek össze pont ők?