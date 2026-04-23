Két feltételezett külföldi ügynököt fogtak el Bajorországban egy közúti ellenőrzés során

A német rendőrök egy rutinszerű ellenőrzésnél állítottak meg egy autót az A6-os autópályán, Neuendettelsau közelében. A járműben ülő két férfinál a hatóságok gyanús tárgyakat találtak – számolt be róla a Der Spiegel.

Az autójuk átvizsgálásakor többek között hamis személyazonosító okmányokat, kamerákat, egy drónt, GPS-nyomkövetőket, rádióadó-vevőket, valamint több mobiltelefont és SIM-kártyát találtak. A hatóságok szerint ezek az eszközök egy szervezett akcióhoz kapcsolódhattak.

A bajor tartományi bűnügyi hivatal és a müncheni főügyészség közlése szerint egy 43 éves ukrán és egy 45 éves lett férfit vettek őrizetbe. A gyanú szerint külföldi megbízásból, akár szabotázscélú ügynöki tevékenységet végezhettek.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a két férfi egy meg nem nevezett, Németországon kívüli szervezet vagy intézmény megbízásából lehetett úton. Hogy pontosan mi volt a feladatuk, arról a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.

A müncheni főügyészség mindkét gyanúsított ellen elfogatóparancsot adott ki. A férfiaknak feltételezhetően nincs állandó németországi lakcímük, jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. A kémkedés gyanúja mellett azzal is gyanúsítják őket, hogy hamis hivatalos okmányokat szereztek meg.

A folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva a hatóságok további információkat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.