Kiderült, hogy Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon

A Tiborcz István által részben tulajdonolt Equilor cégcsoporthoz tartozó vagyonkezelő alap komoly profitra tett szert azokból a pénzügyi piaci fogadásokból, amelyeket Orbán hatalomvesztésére kötöttek – írja a Bloomberg. Mindezt az Equilor Alapkezelő is megerősítette a gazdasági lapnak.

A pénzügyi művelet lényege, hogy az Equilor Alapkezelő „jelentős felülsúlyt” halmozott fel államkötvényekből, és közvetlenül az április 12-i magyarországi választások előtt hazai részvényekből is. Ezek a „fogadások” kifizetődtek, mivel az ellenzéki Tisza Párt elsöprő győzelme miatt tovább erősödtek az ország eszközei.

„Hajlottunk arra a várakozásra, hogy egyértelműen a Tisza lesz a győztes, és ennek megfelelően pozicionáltuk magunkat” – mondta Szabó Attila, az Equilor Alapkezelő befektetési igazgatója a lapnak.

Mindez arra utal, hogy még Tiborczék is készültek a vereségre. A Bloomberg kiemeli, hogy a magyar piacok megugrottak a Tisza győzelme után. Magyar Péterék terveinek hírére, – hogy rendezi a kapcsolatokat az Európai Unióval és az országot az euró bevezetése felé tereli – a budapesti BUX részvényindex rekordra ugrott, a 10 éves kötvények hozamai pedig 2024 óta a legalacsonyabb szintre estek.

Szabó, az Equilor Alapkezelő befektetési igazgatója mondott még egy Tiborcz érdekeltséghez képest váratlan mondatokat. „A választások előtt, és különösen az elmúlt négy-nyolc évben egyre nőtt a szkepticizmus a magyarországi vállalkozók és a pénzügyi elit körében” – mondta. És az is meglepő, hogy az orbáni politikával szemben az euró bevezetését szorgalmazta, amikor ezt mondta: „Az eurócsatlakozás egy jó sztori a londoni nemzetközi szereplők számára, és úgy gondolom, hogy a következő kormány is hajlik erre, ráadásul könnyen eladható. Arra számítottunk, hogy ezen eredmény után tiszta út vezet az euróhoz.”