LMBTQI-tévét indítana egy rejtélyes vállalkozó

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) egy vállalkozó nemrégiben új tévécsatornára kért engedélyt: ez lenne a Szivárvány TV, ami ötvözné a hagyományos tévézés élményét a bárhol elérhető, visszanézhető streaming-szolgáltatásokkal – írja a 24.hu a Media1-re hivatkozva.

Hogy ki ez a vállalkozó, azt egyelőre nem tudni. Bár a Media1 beszélt vele, arra kérte a lapot, hogy ne hozzák még nyilvánosságra a nevét. „Most még nem szeretnék kibújni” a fényre – mondta, viszont annyit elárult, hogy az előkészítés alatt lévő csatorna a nap 24 órájában tenne közzé tartalmakat. Jelenleg azt várják, hogy az NMHH az uniós jogszabályokkal összhangban biztosítsa számukra a médiaszolgáltatás lehetőségét.

Műsorkínálatukat a Médiatanács 1-6-os besorolási (klasszifikációs) irányelvei alapján, szigorú szakmai szempontok szerint fogják szerkeszteni. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására, kerülve a megosztó ideológiákat.