Magyar Hang: Lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró

A Magyar Hang információi szerint Szabó Marcel alkotmánybíró a testület keddi ülésén lemondásra szólította fel Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét.

Szabó a lap szerint egy nyilatkozatot olvasott fel, és azzal érvelt, hogy Polt múltja miatt az AB megítélése, társadalmi presztízse olyan alacsonnyá vált, hogy csak az elnök távozása mentheti meg az intézményt.

Polt Péter
A lap szerint a rendkívül feszült hangulatú ülésen az indítványról nem volt vita, és Polt sem reagált rá. Polt Péter legfőbb ügyészből lett az Alkotmánybíróság elnöke 2025-ben, miután kétharmados többséggel megválasztották. Legfőbb ügyészként a Fidesz golyófogója volt, a NER kiépülését számos intézkedése, illetve annak hiánya segítette, a trafikmutyitól az Elios-botrányon át több uniós támogatást érintő korrupciógyanús ügyig lehetett neki hálás a Fidesz, amelynek Polt korábban tagja volt.

Szabó Marcel 2016-ban lett az AB tagja, korábban a jövő nemzedékek szószólója volt. Alkotmánybíróként többször voltak a kormánnyal szemben kritikus állásfoglalásai, ő volt az egyetlen, aki különvéleményt fogalmazott meg a közmédia Facebook-oldaláról szóló határozatban a választás előtt (az AB abban a határozatban lényegében azt mondta ki, hogy nincs azzal semmi baj, ha a Fidesz kampánykiadványaként működtetik a közmédia Facebook-oldalát).

Az ügyben megkerestük Szabó Marcelt, de egyelőre nem értük el, és kérdéseket tettünk fel az Alkotmánybíróságnak is. Onnan egyelőre egy automata levél jött a következő zárómondattal: „Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen, valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.” Ha bárki válaszol, a cikket frissítjük.

Magyar Péter korábban lemondásra szólította fel az Alkotmánybíróságot is. Május 31-ig adott erre határidőt a NER-es kinevezetteknek, különben élve a kétharmados felhatalmazással Alkotmánymódosítással távolítják el őket a hivatalukból. Orbán saját magának köszönheti, hogy ezt csak késleltetni lehet, megakadályozni nem.

