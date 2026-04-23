Magyar Hang: Lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró

A Magyar Hang információi szerint Szabó Marcel alkotmánybíró a testület keddi ülésén lemondásra szólította fel Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét.

Szabó a lap szerint egy nyilatkozatot olvasott fel, és azzal érvelt, hogy Polt múltja miatt az AB megítélése, társadalmi presztízse olyan alacsonnyá vált, hogy csak az elnök távozása mentheti meg az intézményt.

A lap szerint a rendkívül feszült hangulatú ülésen az indítványról nem volt vita, és Polt sem reagált rá. Polt Péter legfőbb ügyészből lett az Alkotmánybíróság elnöke 2025-ben, miután kétharmados többséggel megválasztották. Legfőbb ügyészként a Fidesz golyófogója volt, a NER kiépülését számos intézkedése, illetve annak hiánya segítette, a trafikmutyitól az Elios-botrányon át több uniós támogatást érintő korrupciógyanús ügyig lehetett neki hálás a Fidesz, amelynek Polt korábban tagja volt.

Szabó Marcel 2016-ban lett az AB tagja, korábban a jövő nemzedékek szószólója volt. Alkotmánybíróként többször voltak a kormánnyal szemben kritikus állásfoglalásai, ő volt az egyetlen, aki különvéleményt fogalmazott meg a közmédia Facebook-oldaláról szóló határozatban a választás előtt (az AB abban a határozatban lényegében azt mondta ki, hogy nincs azzal semmi baj, ha a Fidesz kampánykiadványaként működtetik a közmédia Facebook-oldalát).

Az ügyben megkerestük Szabó Marcelt, de egyelőre nem értük el, és kérdéseket tettünk fel az Alkotmánybíróságnak is. Onnan egyelőre egy automata levél jött a következő zárómondattal: „Felhívjuk figyelmét, hogy a sértő, gyalázkodó, értelmezhetetlen, valamint korábban már írásban megválaszolt beadvány esetében új elemet nem tartalmazó levelekre nem tudunk válaszolni.” Ha bárki válaszol, a cikket frissítjük.

Magyar Péter korábban lemondásra szólította fel az Alkotmánybíróságot is. Május 31-ig adott erre határidőt a NER-es kinevezetteknek, különben élve a kétharmados felhatalmazással Alkotmánymódosítással távolítják el őket a hivatalukból. Orbán saját magának köszönheti, hogy ezt csak késleltetni lehet, megakadályozni nem.