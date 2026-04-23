Megjött a kőolaj a Barátság vezetéken

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába - jelentette be a Mol.

Azt írták, csütörtökön kőolajat vettek át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon.

Fotó: DANIEL NEMETH / MOL

A Barátság kőolajvezetéken csaknem három hónapig szünetelt az ellátás. Arról, hogy miért nem jött olaj, ellentmondásosan nyilatkozott az ukrán és a magyar fél. Zelenszkij ukrán elnök arra hivatkozott, hogy az orosz támadások miatt keletkezett kárt lassan tudták helyrehozni, Orbán Viktor viszont azt állította, Zelenszkij politikai döntésének következménye az egész.

A szállítás szerdán indult újra, akkor érkezett a kőolaj Fehéroroszországból Ukrajnába.

A szállítások újraindítása a Mol részvényeire is hat: a szerdai hírre 3,67 százalékot emelkedett az árfolyama a magyar tőzsdén, csütörtökön pedig 0,47 százalékot drágult. A vezető részvények közül együl a Mol van pluszban.