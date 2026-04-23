Megszüntetik a Metropol osztogatását

Olvasónk ma reggel a Boráros téren azt hallotta egy, a Metropolt osztogató személytől, hogy a lap megszűnik, hétfőtől már nem lesz az utcákon.

Kérdésekkel fordultunk az ingyenes napilapot kiadó Mediaworks Kiadóhoz, ám cáfolták annak megszűnését, ellenben azt írták:

A személyes terjesztés során az elmúlt időszakban az osztókat foglalkoztató vállalkozó elmondása és írásos jelzései alapján számos atrocitás érte – leköpték őket, lökdösték őket, kiabáltak velük –, ezért ezt a terjesztési formát megszüntetjük. A lap ugyanakkor továbbra is elérhető lesz a gyűjtőpontokon. Az érintett osztók nem álltak munkaviszonyban a Mediaworks Hungary Zrt-vel.

Érdeklődtünk aziránt is, hogy a változás érinti-e a példányszámot is, amennyiben kapunk választ, a cikket természetesen frissítjük.