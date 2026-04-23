Önszerveződnek az SZFE hallgatói, a vezetőség retorzióval fenyeget

„Az egyetem jövőjét érintő kérdésekről és az egyetemi autonómiáról” szerettek volna gyűlést szervezni a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, de az erről szóló plakátokat a vezetőség órákon belül leszedette szerdán – derül ki a Szövetség az Egyetemi Autonómiáért szerveződés lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Az egyik plakátragasztó hallgatót kamerafelvételről azonosították, „megtalálták, és fenyegető hangnemben szóltak neki, hogy hagyja abba a tevékenységét, az eltávolított plakátok helyett ne tegyen ki újakat” – írják, hozzátéve, hogy az SZFE tanárai közül néhányan retorzióval fenyegették a diákokat, akik részt akarnának venni a közgyűlésen.

A 444 több egyetemi hallgatóval is beszélt, akik megerősítették, hogy valóban tervben van egy informális gyülekező, illetve hogy erről a szervezkedő hallgatók plakátokat ragasztottak ki és szórólapokat osztogattak. Kérdéseket küldtünk az egyetem vezetőségének, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A kihelyezésük után gyorsan eltávolított plakátok szerint „az egyetem intézményi struktúrája rövid időn belül elkerülhetetlenül meg fog változni. Fontos, hogy közösségként készüljünk erre a változásra, hogy az valóban az egyetemi polgárság érdekeit szolgálja.” A szervezők szerint a hallgatóságnak az egyetem döntéseibe nem volt beleszólása, miközben az SZFE „veszített a nívójából, az oktatás számos tanár esetében nem üti meg az akadémiai színvonalat”.

„Szakadék képződött az SZFE és a szakma között.”

Hat éve Vidnyánszky irányít

9:00; frissítés: „Jelen kezdeményezésünk nem áll kapcsolatban a 2020-as egyetemfoglaló diákok mozgalmával, a két helyzet összemosása félrevezető lehet az olvasók számára” – írták a szervezők.

Az intézmény mögött álló Színház- és Filmművészetért Alapítvány elnöke, a Nemzeti Színház igazgatója, a pozícióhalmozó Vidnyánszky Attila az április 13-ai választást követően adott interjút az ATV-nek. Azt mondta, ahogy a Nemzeti, úgy az SZFE is szabad hely, ahol senkinek nem mondták meg, hogy kire kell szavazni – szerinte az egyetemen korábban ugyanolyan gondolkodású diákokat raktak össze Ascher Tamás rendezőék.

Vidnyánszky 2020-ban került az egyetem új fenntartójának, a a Fidesz-kormány által létrehozott alapítványnak az élére. A kormány által összeállított alapítvány megkapta az egyetemet addig vezető szenátus legtöbb döntési jogkörét, rögtön új szabályzatot fogadott el.

A korábbi vezetőség szerint az egyetem autonómiája mindezzel elveszett, ezért felmondtak – a hallgatóság egy része hasonlóan gondolta, tiltakozásul két hónapra elfoglalták az egyetem Vas utcai épületét. Végül a járványhelyzet miatt kénytelenek voltak elhagyni az épületet, egy részük azonban a távozó tanárok csapatával közösen létrehozták a Freeszfe Egyesületet, ami az egyetem addigi szellemiségét volt hivatott tovább vinni.