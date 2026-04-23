Orbán nélkül jóváhagyta az EU a 90 milliárdos hitel folyósítását Ukrajnának

Elfogadta az EU az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felszabadítását és a 20. szankciós csomagot is – jelentette be Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke csütörtök délután. „Megígértük, teljesítettük, végrehajtottuk” - írta Costa.

Az Eurológus azt írja, a tagállamok szerdán írásban kapták meg a dokumentumokat, egy napjuk volt, hogy írásban jelezzék a kifogásaikat. Ezzel senki nem élt, így a döntés véglegessé vált.

Korábban Orbán Viktor mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök fenyegetett vétóval, de ő is elállt ettől, miután szerdán újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.

A hitelcsomagot még 2025 decemberében hagyta jóvá az Európai Tanács, és most fogadták az utolsó szükséges elemet a hitel folyósításához.

Orbán a bukás után
Az új szankciós csomag miatt több mint 100 új emberrel és szervezettel bővül a szankciós lista. Olyan szereplőkről van szó, akik az orosz hadiipart, pénzügyi rendszert vagy a megszállt területek működtetését támogatják. Ezen túl szigorítottak az exporttilalmon és újabb olajszállító hajókat vettek fel tiltólistára.

Costa a többi között azt írta, Európa határozottan, egységesen és rendíthetetlenül támogatja Ukrajnát.

