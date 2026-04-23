Panaszt nyújtott be az elbocsátása ellen Szabó Bence

Szabó Bence volt százados szerint szabályellenesen, anyagi és erkölcsi sérelmet okozva szüntette meg a rendőrség a jogviszonyát, ezért szolgálati panaszt nyújtott be az országos rendőrfőkapitányhoz – közölte a Magyar Helsinki Bizottság. Ebben az eljárásban ők képviselik Szabót. A panaszt még a választás előtt, április 9-én adták be.

Szabó Bencéhez köthetően több eljárás van folyamatban. Első körben őt gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés miatt, pár órával azután, hogy elismerte, ő volt a Direkt36 forrása.

A március végén megjelent cikkből kiderült, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, kamu pedofilvád miatt kellett nyomozniuk a Tisza Párthoz kötődő két informatikus ellen. Miután Szabót bevitték az ügyészségre, kijött a februárban rögzített videóinterjú is, amin névvel és arccal vállalva hosszan beszélt a nyomozás részleteiről, és arról, hogyan sejtették meg, hogy itt titkosszolgálati akció lehet a háttérben.

Szabót, aki addig a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója volt, azonnal elküldték a rendőrségtől is. Akkor már a felmondási idejét töltötte.

Pár nappal ezután a Partizánnak is adott egy interjút, amiben elmondta, mi történt az NNI-nél a cikk megjelenése után, milyen körülmények között vállalta magára az ügyet és hogyan élte meg az elbocsátását.

(Az Orbán-kormány közben azt nyomatta, hogy az egész sztori kamu, a tiszás informatikusokat ukrán kémeknek állították be, Szabó pedig szerintük tönkretett egy titkosszolgálati akciót. Nyilvánosságra hozták Gundalf meghallgatását is, amire válaszul Gundalf a 444-nek nyilatkozva mesélte el, hogyan dezinformálta az Alkotmányvédelmi Hivatalt.)

A választás után fordulat történt: a Központi Nyomozó Főügyészség Szabó Bence állításai miatt is nyomozást indított hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanúja miatt. Ez az eljárás Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának feljelentése után indult.