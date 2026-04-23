Rétvári Bence volt a legbuzgóbb szónok

POLITIKA

A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló, 2022-2026 közötti parlamenti ciklusban - derül ki az Országgyűlés honlapján található adatokból.

Rétvári itt éppen egy interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén, 2024. november 4-én.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A kereszténydemokrata politikus, aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban, 847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.

Nem ez volt egyébként a legaktívabb ciklusa, 2014 és 2018 között jóval többször, 1243 alkalommal emelkedett szólásra, de még 2018 és 2022 közt is bőven ezer fölött volt a felszólalásainak száma.

A második legtöbbet beszélő politikus az elmúlt 4 évben a szintén a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János volt: a nemzetgazdasági tárca államtitkára 501 felszólalást ejtett meg, összesen 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen.

A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, viszont hosszabban beszélt, mint Fónagy János, több mint 38 órát hallatta a hangját az Országgyűlésben.

Orbán Viktor hamarosan leköszönő miniszterelnök csak a 7. legtöbbet beszélő politikus volt a parlamenti patkóban, 261 felszólalása összesen 12 órát vett igénybe. Orbán 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek.

Na és akkor lássuk azokat, akik viszont jóformán meg se szólaltak az elmúlt 4 évben.

A fideszes Csuzda Gábor, aki 2022 óta országgyűlési képviselő, összesen egyszer szólalt fel a ciklusban: a parlament törvényalkotási bizottságának véleményét ismertette mintegy két percben annak az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában, amely kimondta, sérti a szubszidiaritás elvét az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló EU-s rendelettervezet.

A szintén fideszes Demeter András ugyancsak a törvényalkotási bizottság véleményét ismertette két percben a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat vitájában. Demeter András is 2022 óta tagja parlamentnek.

A 2025 júniusától momentumos országgyűlési képviselő, Stummer János is csak egyszer szólalt fel a parlamentben, méghozzá mentelmi joga felfüggesztésekor. A politikus, aki korábban a Jobbik-frakció tagja volt, egyperces felszólalásában vulgáris szavakkal azt javasolta képviselőtársainak, hogy nyugodtan vegyék el mentelmi jogát. Az Országgyűlés ehhez hozzá is járult; a képviselő ellen több ellenzéki demonstráción történt szabálysértések miatt indultak eljárások.

És ki volt az, akinek a hangját se hallottuk? A Fidesz részéről Kovács Zsolt és Kubatov Gábor (ő amúgy legendásan szótlan a Parlamentben), illetve a jobbikos Szabó Hajnalka, neki mentésére szólhat, hogy Kubatovval ellentétben, aki 2006 óta minden ciklust végigült, ő mindössze 4 hónapig volt országgyűlési képviselő.

Végezetül íme, ide kattintva elolvasható Kubatov Gábor egyetlen parlamenti felszólalása, tanulságos emlék 2007 áprilisából.

