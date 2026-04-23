Szelfizett az egyik, videózott a másik pilóta, összeütközött két vadászgép

A dél-koreai légierő bocsánatot kért a nemzettől, amiért 600 000 dolláros kár keletkezett akkor, amikor 2021-ben összeütközött két F-15-ös vadászgép. A vizsgálat most zárult le és kiderült, a baleset azért történt, mert

az egyik pilóta szelfizett, a másik meg videózott repülés közben.

A vizsgálat szerint a kísérő pilóta engedély nélkül kezdett meredek emelkedésbe és bedöntésbe, hogy jobb kameraszöget biztosítson a felvételekhez, amellyel az alakulatnál töltött utolsó repülését akarta megörökíteni, miközben a vezérgépből egy másik pilóta videózott.

A dél-koreai légierő F-15-ös vadászgépe. Fotó: CHRIS JUNG/NurPhoto via AFP

Amikor a repülőgépek túlságosan megközelítették egymást, mindkét személyzet megpróbált kitérő manővert tenni, de a kísérőgép farka nekiütközött a vezérgép szárnyának, ami mintegy 880 millió von (600 000 dollár) kárt okozott. Senki sem sérült meg.

Az ellenőrző hivatal elsősorban a kísérő pilótát tette felelőssé, őt kötelezték is, hogy térítse meg a javítási költségek mintegy tizedét. De a légierőt is kritizálták, amiért nem ellenőrizték jobban a repülés közbeni telefonhasználat tilalmát.

(Guardian)