Szombaton akár 25 fok is lehet, aztán vasárnap jön az újabb hidegfront

Szombaton már egészen nyárias idő is lehet, vasárnap azonban viharos széllel újabb hidegfront érkezik – írja előrejelzésében az Időkép.
Hiába a szeles idő, csütörtökön már 17-22 fok is lehet. A felmelegedés szombatig folytatódik, ekkor a 25 fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet.
A HungaroMet szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik.
Ám ezzel ismét vége, vasárnap ugyanis viharos északnyugati széllel újra hidegfront tör be az országba. Szerencsére ez sok csapadékot ezúttal sem hoz, záporeső legfeljebb néhol fordulhat elő. A hőmérséklet hajnalban 4-13, délután 12-19 fok között alakul.