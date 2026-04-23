Törökország betiltja a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

A török parlament szerda este elfogadta törvényjavaslatot, ami megtiltja a 15 éven alattiak közösségimédia-használatát – írja az MTI. A hat hónap múlva életbe lépő új jogszabály értelmében a 15 éven alattiak nem regisztrálhatnak a közösségi média különböző felületeire, a platformokat üzemetető vállalatoknak pedig kötelessége lesz a hatékony, a korlátozás kijátszását megakadályozó ellenőrzési rendszer bevezetése.

A törvény emellett bővíti a szülőknek a képernyőidő szemmel tartására vonatkozó lehetőségeit és eszközeit is, valamint arról is rendelkezik, hogy a platformok a megjelenésüktől számított egy órán belül eltávolítsák a káros online tartalmakat. A korlátozást a gyermekek és fiatal felnőttek védelmével, illetve a biztonságosabb, átláthatóbb és felelősebb digitális környezet megteremtésével indokolták.

A 16 év alattiak közösségimédia-használatának korlátozása először tavaly decemberben jelent meg Ausztráliában, ahol a platformok mintegy 4,7 millió, gyerekekhez köthető fiókot szüntettek meg. Más országok – köztük Spanyolország, Indonézia, Franciaország és az Egyesült Királyság – szintén fontolgatnak vagy már be is vezettek hasonló intézkedéseket, a szabályozatlan közösségimédia-tartalmak káros hatásai miatti növekvő aggodalmak közepette.