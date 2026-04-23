Trump embere azt javasolta a FIFA-nak, hogy Irán helyett Olaszország induljon a nyári világbajnokságon

Donald Trump amerikai elnök egyik megbízottja arra kérte a FIFA-t, hogy a közelgő labdarúgó-világbajnokságon Irán helyett Olaszország indulhasson – írta a Financial Times.

A javaslat célja, hogy helyreállítsa Trump és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kapcsolatát, ami az iráni háború és a XIV. Leó pápára tett kijelentések miatt megromlott.

„Megerősítem, hogy azt javasoltam Trumpnak és a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak, hogy Olaszország váltsa Iránt a világbajnokságon. Olasz származású vagyok, és álom lenne látni a csapatot egy amerikai rendezésű tornán. Négy világbajnoki címük kellő történelmi súlyt ad ahhoz, hogy indokolt legyen a részvételük”

– nyilatkozta a lapnak az amerikai különmegbízott, Paolo Zampolli. Olaszország sorozatban harmadszor nem jutott ki a világbajnokságra, miután márciusban a pótselejtező döntőjében tizenegyesekkel kikapott Bosznia-Hercegovinától. A Fehér Ház, a FIFA, az Olasz Labdarúgó-szövetség és az Iráni Labdarúgó-szövetség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A Financial Times azt is írta, Irán szerdán közleményt adott ki, amiben jelezte: készen áll a tornára, és részt kíván venni rajta. Korábban, április elején azt közölték, hogy csak akkor döntenek a világbajnoki részvételéről, ha az Egyesült Államok helyett Mexikóba játszhatják a mérkőzéseiket. Múlt pénteken Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője azt mondta, számítanak az iráni csapat részvételére a júniusban kezdődő amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű tornán.