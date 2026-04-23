Vajdasági fantomszervezetnek utalt 240 millió forintot a magyar kormány a választások előtt

A vajdasági Szabad Magyar Szó pár napja cikksorozatban dolgozta fel, hogyan osztott ki még a választások előtt 4,6 milliárd forintot a magyar állam a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül vajdasági civil szervezeteknek. Ez az összeg és a szervezetek politikai kötődései önmagában problémásak, ám

a helyi független lap most talált egy olyan egyesületet is, amiről senki nem tudja, mit csinál, még tagjai sincsenek, csak egy elnöke, mégis kapott három hónap leforgása alatt 660 ezer eurót, vagyis 240 millió forintot.

Az Agenda Polgárok Egyesületét egyébként 2006-ban alapították, ennek ellenére a szervezetről egyetlen egy cikk sem szerepel a vajdasági magyar online térben, nincs honlapja és nyilvánosan elérhető e-mail címe sem – kezdi a lap, hogy mit lehet tudni a fantomszervezetről.

Az Agenda Polgárok Egyesületének székhelye ráadásul ugyanott van, mint az eddig Orbán-szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai székhelye.

A Szabad Magyar Szó újságírója elment a szervezet címére is, de ott még a portás sem hallott arról, hogy ott székel az Agenda Polgárok Egyesülete, ami egyébként kétszer kapott az elmúlt hónapokban 330 ezer eurót, összesen tehát 660 ezret. Az újságíró ezután felhívta Pál Károlyt, az egyesület elnökét és egyben egyetlen tagját.

Pál Károly, az Agenda Polgárok Egyesületének elnöke és egyetlen tagja Forrás: Pannon rtv

Pál azonban mindössze annyit mondott: „Nem vagyok köteles válaszolni. Nem nyilatkozom.”