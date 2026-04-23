Válaszolt az életmentő kezelésekről döntő alapítvány: felhalmozódtak a kérelmek, de nincsenek nagy csúszások

Hónapokat várnak az életmentő kezelések engedélyezésére a betegek, szinte teljesen leállt a döntéshozatal a Batthyány-Strattmann Alapítványnál, írtuk csütörtökön megjelent cikkünkben.

Ebben arról írtunk, hogy a tavaly létrehozott szervezet, mely a társadalombiztosító által nem támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök egyedi, méltányossági elbírálásáról dönt, több hónapos csúszásban van a döntésekkel. Lapunknak három orvos is arról számolt be, hogy tapasztalataik szerint az utóbbi hónapokban alig érkezik válasz a kérelmeikre, és a döntéshozatal szinte leállt. Hat beteg szervezet közös közleményében arra kérte az alapítványt, hogy „politikai hovatartozástól függetlenül, a kormányváltás érzékeny időszakában is biztosítsák” a gyógyszerekhez való hozzáférést.

Sokszor életmentő kezelésekről van szó, ahol már pár hét csúszásnak is komoly jelentősége lehet.

Természetesen kerestük az alapítványt is, de múlt pénteken elküldött kérdéseinkre csak egy héttel később, cikkünk megjelenése után reagáltak.

Válaszukban azt írták, az „Alapítvány folyamatosan működik, a döntéshozó testület – Kuratórium – minden héten ülésezik, és hetente nagyságrendileg 250–300 kérelmet bírál el. Az Alapítvány működését a kormányváltás és az átadás átvétel folyamata jelenleg érdemben nem befolyásolja; a szakmai döntéshozatal zavartalanul, a korábban kialakított rend szerint zajlik továbbra is, a Kuratórium legalább heti egy alkalommal ülésezik, legutóbb 2026.04.22-én, a következő ülés 2026.04.29-én lesz.” Azt nem említik, 22-e előtt mikor üléseztek utoljára, és honlapjukon csak a februári döntések érhetők el: a márciusi, áprilisi határozatok nincsenek fent.

Képünk illusztráció Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Az Alapítványhoz 2026-ban mai napig összesen 4093 db egyedi támogatási kérelem érkezett be, ezek közül 1824 ügy elbírálása megtörtént. A kérelmek száma folyamatosan nő, 2026. márciusban 1283 db, ennyi kérelem még soha nem érkezett be egy adott hónapban. Az előző év végére sikerült ledolgoznunk a korábbi lemaradást, és jelenleg nincs jelentős számban olyan kérelem, amely 60 napnál régebben benyújtva várna döntésre. Azoknál a kérelmeknél, ahol mégis 60 napot meghaladó átfutási idő látható, jellemzően két fő ok áll a háttérben” – írták.

Az egyik ilyen ok szerintük, hogy olyan teljesen új, a NEAK vagy az Alapítvány által korábban nem támogatott készítményről van szó, ahol a gyártói/forgalmazói megkeresés után a klinikai háttér, az árajánlatok és a támogatási feltételek alapos tisztázása elengedhetetlen. „Ezek az ügyek hosszabbra nyúlhatnak, mint 60 nap, ugyanakkor minden ilyen esetben az a célunk, hogy lehetőség szerint támogató döntést hozzunk.” Ennek ellentmond a cikkünkben megszólaló egyik orvos, aki egy országos intézmény osztályát vezeti. Ő a 444-nek azt mondta, hogy olyan esetekben is hónapokat kell várni, mikor az adott készítmények csak nevükben innovatívak, a gyakorlatban már Magyarországon is szinte rutinszerűen alkalmazzák, csak még nem fogadta be ezeket a magyar rendszer.

Az Alapítvány szerint az is előfordul, hogy hiánypótlás miatt csúszik a döntéshozatal, és ha a kezelőorvos, ellátó nem reagál a hiánypótlásra, akkor a döntéshozatal értelemszerűen elhúzódik.

Azt is közölték, hogy a kérelmek elutasításának aránya 2026-ban eddig 7,6 százalék körül alakult. „Az elutasított ügyek között szerepelnek olyan esetek, ahol a rendelkezésre álló klinikai adatok alapján a támogatás szakmailag nem volt megalapozható, illetve olyanok is, ahol a hiányzó vagy ellentmondásos dokumentációt többszöri megkeresés ellenére sem pótolták. Egyes esetekben az érintett betegszám olyan méretű, hogy folyamatos, évekre áthúzódó támogatásukra nem áll rendelkezésre megfelelő forrás.

Felnőtt betegek esetében emellett az Alapítvány belső eljárásrendje szerint elutasítási ok lehet az is, ha az adott készítmény havi bruttó terápiás költsége nem éri el a 10 000 forintot; ilyen esetekben a kérelmeket nem tudjuk támogatni” – írták.

A pénzügyekkel kapcsolatban azt közölték, hogy „forrásaink tervezését ugyanakkor jelentősen nehezíti, hogy az előző években kiadott, az ellátók által még el nem számolt támogatási döntések után járó összegek kifizetése az Alapítvány kötelezettsége marad, miközben a tavalyi évre allokált költségvetési forrás már nem áll rendelkezésünkre. Emiatt különösen körültekintően kell eljárnunk az új támogatások odaítélése során, hogy az előző évre vállalt kötelezettségek teljesítését is biztosítani tudjuk.”

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány 2025-re 45 milliárd, 2026-ra 47,2 milliárd forintot kapott működésére a költségvetésből.

Cikkünkben azt is írtuk, hogy a betegek és a kezelőorvosok is arra panaszkodnak, hogy nem tudják elérni az alapítványt sem telefonon, sem emailben. Erre azt válaszolták, hogy nagyon sok a megkeresés, és kollégáik „a hét jelentős részében, túl az erre dedikált időtartamon, ilyen megkeresésekkel foglalkoznak.” A honlap szerint csak heti két nap, kedd és csütörtök lehet őket hívni reggel kilenc és délután három óra között.