Visszahívták az Én, a kétarcú című képregényt a könyvesboltokból

POLITIKA

Sem a könyvesboltokban, sem online nem lehet már kapni a Magyar Péter lejáratását célzó képregényt, az Én, a kétarcút.

Szerdán az egyik Libriben kerestük, de ott azt mondták, már nincs, mindet visszaküldték. Nem sokkal korábban még a sikerlista polc környékén lehetett megtalálni.

A Libri sajtóosztálya azt írta, a képregény bolthálózati példányait és a raktári készletét egyaránt visszahívta a kiadó kedden. „Ennek következtében nem érhető el a kiadvány sem üzleteinkben, sem a Libri és a Bookline online felületein.”

A másik nagy hálózatnál, a Líránál sem lehet kapni, a netes keresés nem ad ki semmit. Náluk egyébként a választás után a „történelem” polcra került a képregény, az Orbán-rendszer politikai könyveivel együtt.

Szerdán kiderült, az Erste perel a képregény miatt rágalmazásért, jogtalan védjegy használatért és a bank jó hírnevének megsértésért. A képregényt mesterséges intelligencia felhasználásával készítették, bár szerzőként és rajzolóként feltüntették a Pesti Srácokból ismert Ambrózy Áront. A képregényt az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. adta ki március elején, amelyet tavaly vett meg a megafonos Kovács István Apáti Bencétől.

„Péter, mit akarsz azzal a késsel? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó!” – annyira abszurd a Magyar Péter-képregény, hogy múzeumi darab is lehet belőle

Megjelent az „Én, a kétarcú” című képregény. Az alsó tagozatos fogalmazásokat idéző párbeszédekkel megírt füzetben Magyar Péter figurája szörnyszülöttként tárgyal külföldi szereplőkkel, miközben terrorizálja a feleségét. Nehéz elképzelni, hogy a 2490 forintos képregényre lesz piaci kereslet.

