A hat éve bezárt, és egyre jobban lerobbant balatonalmádi postás üdülőért tüntetnek

Az egykori Postás üdülő Balatonalmádi egyik impozáns ingatlanja a város kellős közepén, sok-sok fával körülvéve, igazán idilli környezetben. A 180 férőhelyes, 35 szobás ingatlant 1935-ben adták át, a Horthy-rendszerben éppen úgy postások üdültek itt, mint Rákosi, Kádár vagy a rendszerváltás utáni kormányok alatt – egészen 2020-ig.

A balatonalmádi és több másik postás üdülő bezárását Schamschula György, a Magyar Posta akkori vezérigazgatója azzal indokolta, hogy leromlott állapotúak, kihasználtságuk alacsony, évente 100-200 milliós veszteséget jelentenek a cégnek.

A Városunkért Közösen Egyesület az üresen álló, egyre romló állagú épület ügyében az év elején levelet írt Lang Géza Károlyhoz, a Magyar Posta vezérigazgatójához, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez, Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, valamint Kontrát Károlyhoz, a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjéhez.

A céljuk az volt, hogy az üresen álló épületet a város hasznosíthassa, elsősorban idősotthont szeretnének.

A levelek elküldése után nem sokkal a Magyar Posta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőn (MNV) keresztül 1,3 milliárd forintos kikiáltási áron árverésre hirdette meg az ingatlant. Az induló ajánlatok leadási határideje április 24., a licit ezt követően 6 napon át tart, és az értékesítés április 30-án zárulna.

A Kék Ernyő – Egyesületek a Balatonért kezdeményezéshez tartozó 18 civil szervezet szerdán nyílt levélben szólította fel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy haladéktalanul függessze fel a balatonalmádi Postás üdülő, valamint a helyi önkormányzatok által közösségi célra hasznosítható balatoni állami ingatlanok értékesítését. A szervezetek szerint a jelenlegi gyakorlat csökkentheti a közösségi hozzáférést a Balaton-parthoz, miközben nem biztosít megfelelő társadalmi egyeztetést és nem érvényesíti kellő súllyal a környezeti, közérdekű és fenntarthatósági szempontokat.

Az aláírók vasárnap délután 2 órára közös tiltakozást szerveznek Balatonalmádiba a Postás üdülőhöz.

Balatonalmádiban, akárcsak több más balatoni településen, civilekből álló csapat győzte le a fideszes polgármestert 2024 nyarán. A leköszönő városvezetés akkor azt mondta, nem tudták megszerezni az ingatlant, nem volt rá pénzük. Az újak már akkor megfogalmazták: ha a város meg tudná szerezni, ideális lenne idősek otthonának. A város az illetékesektől elutasítást kapott.