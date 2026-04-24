A leendő egészségügyi minisztérium részvételével külön vizsgálják majd a koronavírus-járvány alatti közbeszerzéseket

A koronavírus járvány alatt történt közbeszerzések átfogó kivizsgálását jelentette be a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán. Azt írta, a COVID–19 járvány időszaka „mindannyiunk számára súlyos próbatétel volt”, éppen ezért különösen fontos, hogy „az akkor meghozott döntések és beszerzések körülményei átlátható módon értékelésre kerüljenek”. Hozzátette: „A közbizalom megerősítéséhez világos válaszokra van szükség”.

Terveik szerint egy független szakértői vizsgálati mechanizmus is felállításra kerül, amely hozzáfér a releváns döntéshozói dokumentumokhoz, feltárja a tényeket, és javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni hasonló helyzetek kezelésére.

„Akinek tiszta a lelkiismerete, annak nincs oka tartani a vizsgálatoktól, nyugodtan aludhat. Ugyanakkor egyértelművé szeretném tenni: minden közpénz felhasználását a lehető legalaposabban meg fogjuk vizsgálni” – írta.

Leszögezte azt is, hogy nem céljuk politikai indíttatású vagy méltánytalan eljárások kezdeményezése, kizárólag jogszerű, átlátható és szakmailag megalapozott vizsgálatokban gondolkodnak. A járvány alatti beszerzések átfogó felülvizsgálata több tárca – az egészségügyi, a külügyi és a belügyi terület – összehangolt együttműködésében valósulna meg.

A koronavírus járvány alatti közbeszerzések körüli őrületes visszásságok szimbolikus példája a lélegeztetőgépek többéves története, amit mi is követtük, és joggal neveztük a közpénzelherdálás csúcsának. A kormány a járvány alatt 300 milliárd forintot költött lélegeztetőgépek beszerzésére, de a gyanús biznisz iratait ledarálhatta a Külügyminisztérium, amely már azt sem árulja el, hány lélegeztetőgép porosodik a raktárakban. A bontatlan gépek tárolásán a Rogán Antal-féle lakáslottós cég gazdagodhat.

Az állam különböző cégeken keresztül 12 ezer lélegeztetőgépet vett a covid-járvány alatt Kínából, de ezek nagy része a gödöllői raktárban áll. Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő 2023. októberében járt a raktárban, aminek a bérlése akkor 82,5 millió forint volt.

Szabó arról írt, az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 7414 db invazív és 4731 db nem invazív (horkolásproblémákat segítő) lélegeztető porosodik raktáron, amelyeket valószínűleg már soha nem fognak tudni használni. Eladni nem tudják, ennyi gépre meg nincs szükségük a kórházaknak, ráadásul személyzet sincs, amely ennyi gépet kezelni tudna.”