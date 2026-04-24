A Tanítanék Mozgalom nagyon örül az új oktatási miniszternek

A Fővárosi Önkormányzat, a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront közös demonstrációja 2023. október 23-án.
Örömmel fogadta a hírt a Tanítanék Mozgalom, hogy Lannert Judit lett a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Tisza-kormányban – írja a 2022-től 2024-ig tartó tanártüntetések egyik legfontosabb szakmai szervezete a Facebookon.

„Ismerjük őt, szakmai munkáját régóta figyelemmel kísérjük. Van kapcsolódásunk vele, még most szerdán is fórumot tartott Németh Szilviával közösen írt Kreatív tanulás című könyve alapján a Tanítanék szervezésében” – tették hozzá.

Szerintük Lannert nyitott, szakmailag felkészült, széles látókörű gondolkodó, akivel kapcsolatban valódi párbeszédben reménykednek, sőt, biztosak ebben.

„Erőt, egészséget és sok türelmet kívánunk neki – talán ez az egyik legnehezebb miniszteri pozíció ma Magyarországon. Ugyanakkor a társadalom türelmére és együttműködésére is szükség lesz. Várjuk az egyeztetéseket!” – zárják a posztot.

A mozgalom egyik alapítójával és arcával, Törley Katalinnal 2024-ben interjúztunk legutóbb.

Lannertről itt írtunk bővebben, a Qubit pedig nemrég interjút is készített vele.

