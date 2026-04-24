Bódis Kriszta Ruff Bálint minisztériumában kap feladatot az új kormányban

Ruff Bálint kancelláriaminiszter tárcájánál fog dolgozni Bódis Kriszta az új kormányban. Magyar Péter a Lannert Judit leendő oktatási minisztert bemutató beszélgetés során jelentette be, hogy Bódis feladata a Tisza-kormányban a társadalompolitikai koordináció lesz a Miniszterelnökségen belül, ahol az egészségüggyel, oktatással, szociálpolitikával és egyéb területek összehangolásával foglalkoznak majd.

Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes a Van Helyed Alapítvány vezetőjeként a magyar roma integráció egyik legismertebb képviselője.

Bódis 2025 elején csatlakozott a Tiszához, és bár korábban Orbán Viktor is támogatta, és Balog Zoltán is elismerte a munkáját, rögtön durva támadásokat kapott a Fidesztől. A választáson Budapest 02-es választókerületében indult, és fölényesen verte Ferencz Orsolyát.

Budapest 02 V–VIII–IX. kerület április 12. 18:30 Egyéni Feldolg.: 100% TISZA Bódis Kriszta 63,8% 35 772 szavazat FIDESZ-KDNP DR. Ferencz Orsolya 29,45% 16 512 szavazat Mi Hazánk Kvacskay Károly 3,44% 1929 szavazat MKKP DR. Gergely Andrea 1,28% 717 szavazat DK Halmai Richárd 1,04% 582 szavazat Független Csárdi Antal 0,91% 511 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Simon György 0,08% 47 szavazat Részvétel: 72,09% Érvényes: 56 070 Érvénytelen: 248 Bővebben a kerületről

2025-ben Bódis még azt mondta, pozíciók helyett feladatokban gondolkodik, de nem ugrana el a miniszterség elől. A Bódishoz legközelebb álló szociális területet végül Magyar Péter kormányában a vak aikidomester és csepeli képviselő, Kátai-Németh Vilmos irányítja majd szociális- és családügyi miniszterként.