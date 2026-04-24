Bódis Kriszta Ruff Bálint minisztériumában kap feladatot az új kormányban

Fotó: Németh Dániel/444

Ruff Bálint kancelláriaminiszter tárcájánál fog dolgozni Bódis Kriszta az új kormányban. Magyar Péter a Lannert Judit leendő oktatási minisztert bemutató beszélgetés során jelentette be, hogy Bódis feladata a Tisza-kormányban a társadalompolitikai koordináció lesz a Miniszterelnökségen belül, ahol az egészségüggyel, oktatással, szociálpolitikával és egyéb területek összehangolásával foglalkoznak majd.

Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes a Van Helyed Alapítvány vezetőjeként a magyar roma integráció egyik legismertebb képviselője.

Bódis 2025 elején csatlakozott a Tiszához, és bár korábban Orbán Viktor is támogatta, és Balog Zoltán is elismerte a munkáját, rögtön durva támadásokat kapott a Fidesztől. A választáson Budapest 02-es választókerületében indult, és fölényesen verte Ferencz Orsolyát.

Budapest 02

V–VIII–IX. kerület április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. Bódis Kriszta
    TISZA
    63,8%
    35 772 szavazat
  2. DR. Ferencz Orsolya
    FIDESZ-KDNP
    29,45%
    16 512 szavazat
  3. Kvacskay Károly
    Mi Hazánk
    3,44%
    1929 szavazat
  4. DR. Gergely Andrea
    MKKP
    1,28%
    717 szavazat
  5. Halmai Richárd
    DK
    1,04%
    582 szavazat
  6. Csárdi Antal
    Független
    0,91%
    511 szavazat
  7. Simon György
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,08%
    47 szavazat
Részvétel: 72,09% Érvényes: 56 070 Érvénytelen: 248

2025-ben Bódis még azt mondta, pozíciók helyett feladatokban gondolkodik, de nem ugrana el a miniszterség elől. A Bódishoz legközelebb álló szociális területet végül Magyar Péter kormányában a vak aikidomester és csepeli képviselő, Kátai-Németh Vilmos irányítja majd szociális- és családügyi miniszterként.

Kapcsolódó cikkek

A Fidesznél is jól feküdt, a fővárosban is aktív volt: Vitézy Dávid lesz az új közlekedési miniszter

A Tisza másik, frissen bejelentett minisztere új belépő a politikába.

Diószegi-Horváth Nóra
Orbán Viktor régen elsőként támogatta, Balog Zoltán elismerte őt, de miután beállt a Tiszába, nincs kegyelem

Hevesen támadja a kormányoldal Bódis Kriszta dokumentumfilmes-írót, egy ózdi romákat támogató alapítvány vezetőjét, mert beállt Magyar Péter mögé. Pedig korábban nem volt gondjuk a melegek, nők, romák helyzetével foglalkozó Bódissal. Sőt.

Rovó Attila
POLITIKA