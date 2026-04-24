Elfogatóparancs alapján körözik a szegedi Fidesz elnökét

Költségvetési csalás gyanúja miatt körözést rendelt el a Nemzeti Adó és Vámhivatal április 22-én Rádi Feriz ellen.

Az egyiptomi származású Rádi a szegedi Fidesz elnöke, a DK soraiból került a most leköszönő kormánypárthoz.

Évekkel ezelőtt a 444 is megírta, hogy Mihálik Edvin, a Momentum elnökségi tagja és korábbi szegedi városi elnöke azt mondta Rádiról: „Kevés olyan embert ismertem, aki jobban utálta a Fidesz rendszerét, mint Rádi Feriz. Egyik első szegedi rendezvényünkön, amit a Bölcsészkaron szerveztünk 2016-ban, arról beszélt, Magyarországon született egyiptomi származású állampolgárként a migrációs hisztéria után mennyire megnézték ot a Kárász utcán, és hogy mennyit ártott a magyar társadalomnak az a kampány. Sokat.”

(Magyar Hang)