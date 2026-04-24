Gulyás Gergely a tőle megszokott kormányinfós stílusban mondott véleményt Ruff Bálintról

„Amiket olvastam az elmúlt években, nyilvánvalóan egy más világ, mint az enyém, az egy balliberális világ. Egyet tudok a javára írni, hogy amikor több mint 20 évvel ezelőtt ismertem, a mi korosztályunkban, amikor majdnem mindenki fideszes volt, ő akkor is balliberális volt, tehát ebből a szempontból nem változott”

– értekezett Gulyás Gergely, a leköszönő miniszterelnökséget vezető és az elmúlt évek kormányinfóit vezető miniszter, amikor Ruff Bálintról, vagyis utódjáról kérdezték a Mandiner Reakció című műsorában.

Ruff Bálint gulyás gergely fidesz miniszterelnökséget vezető miniszter Tisza Párt
