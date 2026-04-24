„Ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék” – az olaszok nem akarnak Irán helyett indulni a foci-vb-n

Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint az olasz válogatott nem érdemli meg, hogy az iráni csapat helyett induljon a világbajnokságon – írja az MTI.

A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta. Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminisztert is, aki egyenesen szégyenletesnek nevezte azt az amerikai felvetést, hogy Irán válogatottját a 2026-os vb-n az olasz nemzeti csapattal helyettesítsék.

„Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amit, ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék”

– mondta Giorgetti, míg Buonfiglio így fogalmazott: „A világbajnokságon való részvételt ki kell érdemelni.”

Irán február vége óta háborúban áll a vb-társrendező Egyesült Államokkal. Korábban megpróbálták elérni, hogy a csoportmeccseket inkább Mexikóban rendezzék meg, de ezt a kérést a FIFA logisztikai okokra hivatkozva elutasította.

Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy országa válogatottja részt vehet a világbajnokságon, feltéve, hogy a játékosok biztonsága garantált. Fatemeh Mohajerani iráni kormányszóvivő csütörtökön kijelentette, hogy a csapat készül a tornára. A 2026-os világbajnokságot – a sportág történetében először 48 csapat részvételével – június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.