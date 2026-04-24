Karácsony gratulált Vitézynek, szerinte miniszterként jó partnere lesz Budapestnek

„Az imént felhívtam Vitézy Dávidot, és szívből gratuláltam neki miniszteri megbízásához” – posztolta a Facebookra Karácsony Gergely nem sokkal azután, hogy Magyar Péter bejelentette: a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjét, korábbi közlekedésért felelős államtitkárt kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek.

„Nagyon ráfér már erre a városra – és az országra is – a Budapest–vidék szembeállítás károkozását meghaladni képes, a főváros fejlesztése iránt elkötelezett közlekedési és beruházási miniszter.”

– írta a főpolgármester, hozzátéve, hogy az elmúlt „két évben a köztük lévő szakmai együttműködés és politikai rivalizálás közül hol ez, hol az volt hangosabb”, ugyanakkor szerinte egy új politikai kultúra példamutatásának is nevezhető, hogy közösen előkészítettek „jó pár nagyszabású dolgot, ami egyszerre szolgálja Budapest és az ország érdekét, a Rákosrendezőtől a fővárosi és a regionális közösségi közlekedés fejlesztésén át a zöldfejlesztésekig.”

Azzal zárta, nincs kétsége afelől, hogy Vitézy jó partnere lesz Budapestnek, hogy

„az uniós források okos felhasználásával, hat év megannyi küzdelme után Budapestnek végre legyen új aranykora: egy modern, európai, zöld és szolidáris város fejlesztésével”.

Magyar a bejelentésről szóló posztjában Vitézyről azt írta: „Nála többet az elmúlt években senki nem tett azért, hogy „minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett. Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.”