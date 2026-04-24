Két hét után már tiszteli Magyart és akár jót is vár a Tiszától a rendszerváltó buliban szórakozó gyerekeket agyhalottazó, ukrán frontra küldő fideszes

Szórakoztató dolog figyelni a videók hangnemének változását a Dunaharszti Fidesz FB-oldalán, ahol nagyrészt Nagy Zoltán helyi Fidesz-elnök monológjait posztolják. Nagy egy április 11-én este, a választás előtti napon kitett, majdnem egymillió megtekintésig jutó videójával lett híres, amiben a Hősök terén bulizó fiatalok szüleit és magukat a gyerekeket ekézte azért, mert csúnyán beszéltek a bukott miniszterelnökről, Orbán Viktorról. A videó sztármondata a

A te kisfiad egy agyhalott fasz!

volt.

Nagy abban a videóban a zenés videókliptörténelem legnagyobb paraszt apukáját játszotta újra, a Twisted Sister “We Are Not Gonna Take It”-jének legendás klipjéből.

A rendszerváltás egyik legviccesebb hanganyagában a magából kikelt fideszes apuka előbb levezette, hogy a Hősök terén Orbán Viktorról tiszteletlenül beszélő bulizó fiatalokat és a zenészeket 30 éve, vagyis 1996-ban, a Horn-kormány idején, „bilincsben vitték volna el és úgy agyba-főbe verték volna, hogy az csak na”, ha a miniszterelnököt kurvaanyázták volna. A Kuncze Gábor-terror időszakának felidézése után Nagy rátért a lényegre:

„Hogy képzelik ezek a szülők, hogy az én kisfiamnak milyen akarata van, milyen öntudata van. Nincs! A te kisfiad egy agyhalott fasz!”

Az április 11-ei monológ ezen a ponton váratlanul egy, a mértéktelen felnőttkori drogozás veszélyeiről szóló Belga-szám szövegévé vált:

„Az iskolát nem fejezte be, de már kurvaanyázni tud, füvezni tud, meg tudja csinálni, hogy hogyan kell piálni. Meg énekelve, beszívva mondani a tábla mellett, hogy “Jaj, érik a lótúró”. Hát emberek, itt járunk?”

Majd fokozódott:

„Össze mindet egy csomagba, menj Ukrajnába, ha annyira akarsz bazdmeg. És az anyuka meg az apuka kísérje el kézen fogva, hogy te retardált, bazdmeg. Tudod, miket mondasz? Több diplomás emberekről beszélünk. Buta gyerekek. Buta gyerekek. És a szülő ugyanolyan hibás, hogy nem beszél velük normálisan.”

A lendületes gondolatmenet végén az elképzelt, nem orbánista szülő kisfia egy fiúval jön haza kézen fogva és azt mondja, „anya, én holnaptól a fiúkat szeretem”, miközben a kislányáról nem tudja, hogy melyik bokorba fogja bevinni valami migráns.



És most ugorjunk vissza jelenbe!

Nagy Zoltán legfrissebb videós monológja viccesen illusztrálja, hogy micsoda viharzások zajlanak a leginkább propagandasérült fideszes fejekben is.

Két héttel a választás után Nagy a tomboló verbális agresszió helyett már rezignált hangulatba került. A szövege elejéből kiderül ugyan, hogy még mindig nem kedveli Manfred Weber néppárti frakcióvezetőt, és hogy a Metáról azt képzeli, hogy az valami olyasmit jelenthet, hogy „turbó, boost, utánégető, hiperűrmeghajtás”, merthogy azt mondja, hogy

„A Meta le volt csavarva a facebookos posztjainknál.”

De a rövid szöveg végén váratlanul a következő kinyilatkoztatást teszi:

„Természetesen Magyar Péter miniszter miniszterelnök úrnak is meg kell adni a tiszteletet. Meg kell adni a Tiszának is. Nézzük meg, hogy hátha tudnak is tenni, és jó dolog is ki fog az egészből sülni.”

Igaz, a legvégén hozzáteszi:

„De attól függetlenül ne felejtsük el, hogy hogyan került valaki arra székre. Ez nagyon fontos.”

Micsoda változás ahhoz képest, hogy 11-én még azzal zárta, hogy

„Elbasztuk. Ezt már egy Gyurcsány nevű fasz eljátszotta, hogy elbasztuk. Most eljátszhatjuk még egyszer?”

Orbánnak nem lesz könnyű dolga, ha egyre több Nagy Zoltán-szerű katonája jön rá, hogy új seriff van a jobbközépen.