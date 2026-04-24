Kikértük Rogánéktól Orbán oroszlános győzelmi tervét

Előbb csak egy képernyőn mutatták be tavaly augusztusban.

Aztán szeptemberben Orbánék ki is nyomtatták és kiosztották Kötcsén.

Mármint a Győzelmi terv 2026-ot.

Egészen pontosan csak egy oroszlános képet.

Közérdekű adatigénylést adtunk be Rogánékhoz, hogy mi volt a tervben.

Ha volt ilyen egyáltalán.

2025. augusztus 22-én Orbán Viktor kiposztolta ezt:

Ezzel igyekezett lezárni egy kínos horvátországi utat. Orbánék azon a nyáron azt igyekeztek sugallni a nyilvánosság felé, hogy a miniszterelnök is fapados járattal megy nyaralni. Ehhez képest Magyar Péter Facebook-posztban írta meg, hogy tudomása szerint Orbán egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére augusztus 21-én. (Később kiderítettük azt is, hogy Orbán itt valójában visszarepült a horvátországi szigetre, mert két nappal korábban megszakította a nyaralását, hogy Budapestről csatlakozzon be az EU-vezetők videókonferenciájába. Augusztus 19-én Brač szigetéről sietősen, luxusgéppel érkezhetett haza, utána repült vissza VIP-géppel ugyanoda. Mindezt igyekezett titokban tartani a Kormányzati Tájékoztatási Központ.)

Kiderült az is, hogy augusztus 21-én Orbánnal tartott közösségi médiás szakértője, Kaminsky Fanni, valamint politikai igazgatója, a kampányfőnökké előlépő Orbán Balázs, plusz a sajtófőnöke, Máté János.

Ők ülik körül egy horvátországi étteremben a tabletet, amire kirakták a piros-fehér-zöldre színezett oroszlánt. Ő szimbolizálta a Győzelmi terv 2026-ot.

A Győzelmi terv 2026-nak nevezett tervből oroszlánból ezután mémet próbáltak gyártani Kaminsky Fanniék. Orbán szeptemberben Kötcsén egy lapra kinyomtatva lobogtatta. (Ez volt az a találkozó, ami története során először volt nyílt, bevallottan a Tisza miatt. És ahová úgy ért oda Orbán, hogy Dublinból, a válogatott világbajnoki selejtezőjéről egy OTP-s magángéppel jött haza éjjel.)

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A kötcsei piknik résztvevőit is ezzel fotózták, Dopemantől Nagy Feróig.

Orbán azzal kezdte a beszédét, hogy:

„Nyilvánvalóan mindenkit leginkább ez érdekel, úgy hívják, hogy »Győzelmi terv 2026«. Ez az, ami nyáron elkészült, és nyilván leginkább azért vagyunk együtt, hogy erről vagy erről is beszéljek.”

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Hogy kiderüljön, mi is volt valójában a terv, közérdekű adatigénylést nyújtottunk be szerdán a Miniszterelnöki Kabinetirodának (Rogán Antaléknak), hogy megismerhessük azt.

Lehet, hogy hamarosan megismerhetjük a tervet. Jó esetben nem egy 600 oldalas, AI használatával írt dokumentumot.

De az is lehet, hogy csak egy kinyomtatott lapot nézhetünk meg, amit eltett valaki emlékbe, mint egy kólásdobozt, amiből Orbán Viktor ivott.

Vagy titkossá nyilvánították 30 évre.

De simán lehet, hogy már zúgnak az iratmegsemmisítők, hogy ne jusson az új kormány kezére.

Mindenesetre kértük, hogy amennyiben az adatigénylés teljesítése valamilyen okból nem lehetséges, erről és a megtagadás indokairól adjanak részletes tájékoztatást.

Megkerestük Kaminski Fannyt is, hogy ez valódi dokumentum volt, vagy csak illusztrációja a megbeszélésnek. Ha volt ilyen dokumentum, mi lett annak a sorsa?

Mennyiben valósult meg a terv? Mi az, ami nem teljesült belőle? Mit nem lehetett látni akkor előre?

A kampány egyik legfontosabb szereplőjévé előlépő Kaminski azt válaszolta, hogy köszöni az érdeklődést, és „mint az mindenkinek nyilvánvaló (számomra személy szerint sajnálatos) a győzelmi terv nem valósult meg. Megyünk tovább.”

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Így egyelőre marad az, hogy felidézzük, mit árult el Kötcsén Orbán a Győzelmi Tervről.

Hosszú kalandozás után, ami arról szólt, hogy mi helyzet a világban, Európában, tért rá Magyarországra. Az itthoni alaphelyzetet szeptemberben így felvázolta fel:

„Mi vagyunk az esélyesek. Mi vezetünk. Vannak viták mindenfajta fölmérésekről. A mi saját elemzéseink azt mondják, hogy ma, ha most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernénk, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne. Megvannak a jelöltjeink, van egy erős, nem digitális alapú, ténylegesen létező, emberi közösséget takaró szervezetünk, vannak erősödő digitális képességeink, októberben itt is fölényben leszünk, most még nem vagyunk, és vannak célzott gazdasági programjaink.”

Azt elismerte, hogy a gazdasági program féléves csúszásban van, mert az amerikai elnök nem tudta elintézni az orosz–ukrán békét. De azért adómentes lett a csed és a gyed, megnövelték a gyerekek után járó adókedvezményt, elindult a 3 százalékos otthonteremtési program. És aztán havonta lép be valami: októberben a nyugdíjasoknak a magas áfa miatti utalvány és a háromgyerekes édesanyák adómentessége, novemberben nyugdíj-kiegészítések, januárban hathavi fegyverpénz és a gyerekek után járó adókedvezmény további növelése, aztán a kétgyerekes, 40 év alatti anyák adómentessége, februárban tizenharmadik havi nyugdíj.

Aztán kitűzte a célt:

„Az útvonal ki van jelölve, de azon végig kell menni. Az esélyesség nem váltja be saját magát. Az esélyességet nekünk kell beváltani, meló van. És a feladatokat el kell végezni. Mindent végig kell csinálni, pontosan úgy, ahogy elterveztük. Erről szól a győzelmi terv. Ennek végrehajtásáért Orbán Balázst jelölte ki az elnökségünk felelősnek. A digitális építkezést föl kell gyorsítani: mindenki a fedélzetre! Mindegy, hogy kultúrantropológiailag pesszimistának minősül-e, vagy sem, idegenkedik-e a kütyüktől, vagy nem, minden nemzeti érzelmű embernek a fedélzetre föl kell menni, és a digitális életben részt kell vennünk.”

Az eszközökről is beszélt, először ismerve el nyíltan, hogy a nemzeti konzultáció is csak fideszes eszköz a mozgósításra:

„A digitális építkezést folytatni kell! Mindenki a fedélzetre! Békemenet, sőt békemenetek – a lehető legszélesebb összefogással. Szakpolitikai viták, bizonyítani a kormányképességünket és megnyerni a kormányképességi versenyt. Mozgósítás a következő hét hónapban. Indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is, ez is a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek.”

Orbán az oroszlánt nem emlegette, de egy másik állatot igen, kiskakas-politikának nevezve azt, amit a Tisza csinál:

„A kiskakas-politikának három ismérve van, ezt most tanultuk meg a politikai rendszerelmélet keretében. A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van: mellkidüllesztés, nagyotmondás. A kiskakas-politikának az is fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, és azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.”

Az oroszlánt, mint egy nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetésből kiderült, Vlagyimir Putyinnak hozta fel Orbán, bár ott a piros-fehér-zöld a kisegér volt, az oroszlán pedig fehér-kék-piros.

A kötcsei győzelmiprogram-ismertetőt ezzel zárta le:

„Én csak azt tudom mondani, mostantól kezdve mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud, mert ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el, semmi nem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”