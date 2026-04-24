Lannert Judit lesz a Tisza gyermek- és oktatásügyi minisztere

Magyar Péter bejelentette: Lannert Juditot jelöli a leendő TISZA-kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének.

Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus és szociológus végzettséggel is rendelkező oktatáskutató, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ senior kutatója. Főként a hazai oktatási egyenlőtlenségekkel, az iskolarendszer teljesítményével és a pedagóguspolitikai kérdésekkel foglalkozik.

Lannert széles látókörű, progresszív, a társadalmi és oktatási problémákra érzékeny szakértő, ez jócskán kiderül a Qubit 2024-ben vele készített interjújából is, ami itt olvasható.

Magyar Péter péntek délelőtt két minisztert is bejelentett: Vitézy Dávid felel majd a közlekedésért és a beruházásért, dr. Kátai-Németh Vilmost pedig az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztérium vezetőjének kérte fel. Itt írtunk róluk bővebben.