Letartóztatás a nepáli munkaerő-kölcsönzéses ügyben, aminek a főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája egyetértett a nyomozó főügyészség letartóztatás elrendelésére irányuló indítványával a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügyben, aminek a főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal, a távozó miniszterelnök öccsével.

A megalapozott gyanú lényege szerint a most letartóztatott gyanúsítottak a befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva ígérték munkavállalási célú tartózkodási engedélyek gördülékenyen intézését, majd egy vállalkozótól az ebből a célból előlegként átvett 17 ezer eurót gyanúsított társukkal egymás között elosztották.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben összehangolt nyomozati cselekményeket hajtott végre, kutatásokat, lefoglalásokat végzett, négy személyt befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatott ki, és két gyanúsított őrizetét rendelte el.

Az ügyészség szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak esetében fennállt a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért indítványozták letartóztatásuk elrendelését. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett, és mindkét gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be.