Magyar: Az EU zászlaja visszakerül a Parlament homlokzatára

Az Országgyűlés alakuló ülésén, május 9-én a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára, jelentette be a Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök.

Magyar ezzel eltörölte az Orbán-rendszer egyik szimbolikus intézkedését: az uniós zászlót 2012 januárjában vették le az Országház épületéről azzal az indokkal, hogy ott állandó jelképként csak a nemzeti lobogó szerepeljen, illetve hogy az uniós zászló használata nem kötelező, így annak eltávolítása nem sért semmilyen előírást.

A 2004. évi XXIX. törvény azt írja, hogy amennyiben a feltételek adottak, az európai zászlót ki kell tűzni ott, ahol a nemzeti zászlót is, ez alól azonban az Országgyűlés kivételt jelent.

A zászlót még akkor sem tették ki, amikor 2024 júliusában Magyarország látta el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.