Miután az USA állítólag Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztését fontolgatja, a NATO közölte, nincs rendelkezés tagállamok kizárására

A NATO közölte, hogy nincs olyan rendelkezés, ami alapján felfüggeszthetnének vagy kizárhatnának tagállamokat a katonai szövetségből. Mindezt azután kellett tisztázni, hogy egy jelentés szerint az Egyesült Államok Spanyolország felfüggesztését fontolgatja Spanyolország Iránnal kapcsolatos háborús álláspontja miatt. Úgy, hogy közben meg Donald Trump amerikai elnök az, aki időről időre bedobja, hogy kilépnének a NATO-ból.

A Reuters egy amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írta, a Pentagonban egy belső levelezés szerint olyan intézkedéseket javasoltak, amikkel az Egyesült Államok azokat a szövetségeseket büntetné meg, akikről úgy gondolják, nem támogatják a közel-keleti hadjáratukat.

A BBC azt írja, ugyanebben az emailben javasolják azt is, hogy vizsgálják felül az Egyesült Államok álláspontját az Egyesült Királyság igényeivel kapcsolatban a Falkland-szigetekre vonatkozóan, ami miatt 1982-ben hónapokig háborúzott egymással Argentína és az Egyesült Királyság.

A NATO egy tisztviselője a BBC-nek megerősítette, hogy a katonai szövetség alapító szerződése „nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a NATO-tagság felfüggesztéséről vagy kizárásáról”. A kizárásról szóló hírt a spanyol miniszterelnök is elutasította.

Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára a BBC-nek úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy az Egyesült Államok „mindent” megtett NATO-szövetségeseiért, „ők nem álltak mellettünk”.

„A Hadügyminisztérium majd gondoskodik arról, hogy az elnök biztosíthassa; szövetségeseink tegyék a dolgukat, és ne legyenek többé papírtigrisek” – tette hozzá Wilson.

Donald Trump amerikai elnök többször bírálta a többi NATO-tagországot, amiért nem akartak nagyobb szerepet vállalni a közel-keleti háborúban, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt. Spanyolország például nem engedte, hogy a területén lévő légitámaszpontokat használjanak az Irán elleni támadásokhoz. (Két amerikai katonai légitámaszpont is van Spanyolországban: a Rota és a Morón.)

„Mi nem emailek alapján dolgozunk, hanem hivatalos dokumentumokkal és hivatalos álláspontokkal, ebben az esetben az Egyesült Államok kormányának álláspontjával” – mondta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.

Mindeközben Keir Starmer brit miniszterelnök is jelezte, hogy nem áll érdekükbena háborúba való nagyobb mértékű beavatkozás, illetve az Egyesült Államok által Irán kikötői ellen alkalmazott blokád. Az Egyesült Királyság egyébként engedélyezte az amerikaiaknak, hogy brit támaszpontokat használjanak az iráni célpontok elleni támadásokhoz a Hormuzi-szorosban.

Pénteken Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón ismét bírálta az USA európai szövetségeseit, amiért nem segítik Washingtont az Irán elleni háborúban. „Európa és Ázsia évtizedek óta részesül a védelmünkből, de a potyautasok ideje lejárt” – mondta.