Navracsics Tibor szerint Magyar Péter NER-esebb nála

„Bármilyen pozíciót töltöttem be, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem olyan, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak. Tehát azok igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, Diákhitel Központ-vezérigazgatói pozíciók. Ezek NER-pozíciók” – mondta Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Fiala János Youtube-csatornáján.

Navracsics szerint Magyar Péter része volt a NER-nek, „őt soha sem hagyták az út szélén”, ilyen értelemben szerinte ő nem volt része a NER-nek.

Navracsics arról is beszélt, szerinte ha a Magyar Péter-jelenség Angliában ütötte volna fel a fejét, akkor az érintett párt megpróbálta volna integrálni, nem pedig elzárkóztak volna tőle. „Akkor most ő egy platform vezetője lenne a Fideszen belül” – mondta.

Navracics Tibor a Citedalla átadóján április 5-én.
Fotó: Németh Dániel/444

Állítása szerint korábban több alkalommal, 2006 és 2010 között, 2010 és 2014 között, valamint EU-s biztosi időszaka alatt is megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk, mert szerintük „közelebb állt hozzájuk kulturálisan”, mint az akkori Fideszhez.

Navracsics Tibor nem nyerte meg az egyéni körzetét a választáson, a pártlistára pedig kérésére nem vették fel, ezért április 15-én bejelentette, visszavonul a politikától. Ezt már a választások előtt megígérte, arra az esetre, ha nem nyerne egyéni mandátumot.

Veszprém 03

Tapolca április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. DR. Balatincz Péter
    TISZA
    54%
    28 223 szavazat
  2. Dr. Navracsics Tibor
    FIDESZ-KDNP
    39,7%
    20 749 szavazat
  3. Gergelics Ádám
    Mi Hazánk
    4,58%
    2396 szavazat
  4. Bakk István
    DK
    1,02%
    535 szavazat
  5. Németh Károly
    Független
    0,47%
    247 szavazat
  6. Fülöp Lászlóné
    Jobbik
    0,15%
    78 szavazat
  7. Vincze Olga
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,07%
    34 szavazat
Részvétel: 79,64% Érvényes: 52 262 Érvénytelen: 280

Navracsics politológusból lett politikus, az ellenzékben lévő Fidesz frakcióvezetője volt 2006 és 2010 között, kormányra kerülve pedig igazságügyi, majd rövid ideig külügyminiszter lett. 2014-től 2019-ig uniós biztos, majd 2022 és 2026 között közigazgatási miniszter lett.

2022-es nagy visszatéréséről Magához vette, darabokra tépte, újra előveszi - Navracsics Tibor története az orbáni hatalomgyakorlás esszenciája címmel írt akkor cikket Rényi Pál Dániel. (via 24.hu)

Magához vette, darabokra tépte, újra előveszi - Navracsics Tibor története az orbáni hatalomgyakorlás esszenciája

Nyolc év után tér vissza a kormányba a kormányfő első kancelláriaminisztere, akinek az új törökök mellett egykori tanítványával, Lázár Jánossal is meg kell majd küzdenie az érvényesülésért.

Rényi Pál Dániel
Tényleg visszavonul a politikától Navracsics Tibor

Megy vissza az egyetemre tanítani. A tárcavezetői Facebook-oldalát már le is szedte.

Urfi Péter
