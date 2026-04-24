Propagandamédia a NER után, percről percre

Kamionnal ütközés után feleséggyilkos és lángoló ház
Ezek a hírek pénteken reggel a TV2 hírműsorában.
Közel két héttel a Fidesz veresége után egyre izgalmasabb az eddig kormány által uralt tévék, rádiók és lapok hangvétele.
Pénteken percről percre közvetítjük a széteső közmédia és a propagandalapok egy napját.
Az online alapszolgáltatások működését biztosító rendszer kidolgozására utasította a kormányt.
ami pont olyan lett, mintha a Magyar Nemzet publicistája írt volna egy cikket a rejtélyes Szivárványtévéről.
Részletek Pilhál Tamás gondolataiból:
„Tényleg semmi más nem hiányzott a boldogságunkhoz, csak ez. Orbán el, Szivárvány tévé be. Mindenféle homo-, bi-, tri-, transzszexuális meg a frász tudja, még milyen LMBTQ-műsorok nulla-huszonnégyben, orrvérzésig. Tévén és interneten, földön, vízen, levegőben. Lesznek 18-karikás, felnőtt-tartalmaik, talán egyenesen Brüsszel meg a müncheni érsek áldásával, de nem kell megijedni, ez az új normalitás. Április 12-én újra csatlakoztunk Európához – máris kezdhetjük az ereszkedést négykézlábra.”
„Amúgy szivárványos tévé eddig is volt (leánykori neve: RTL Klub), onnan is áradt az LMBTQ, ám sajnálatosan néha a heteroszexualitás is fölbukkant. Igaz, gyakran valamiféle ijesztő, avítt, ciki jelenségként. Nos, az új csatornán csak menő tartalom fut majd.”
„Ha nem figyelünk oda, be fognak jönni a nappalinkba. Rég nem az elfogadásról szól a történet, hanem a toborzásról. A gyermekeink kellenek nekik, friss hús. Ők is azt mondják, amit Jézus (Márk evangéliumában): „Engedjétek hozzám a gyermekeket!” Egy sportcipő áráért. Nyugaton kiskorúak agyát mossák a nemváltással. A szülők beleegyezése nélkül kezdik tömni őket hormonblokkolókkal, serdülő gyerekek életét teszik tönkre egy őrült eszme nevében. De a Telex majd megírja, hogy a Fidesz riogat, és azzal a dolog el lesz intézve. ”
Gyorsan lekeverték a mondandóját, de a kedélyes beszélgetés egy pontján az élő műsorban Esztergályos Cecília arról érdeklődött, vajon mi lesz a TV2-ben egy hónap múlva, majd azt mondta Szabó Zsófinak és Istenes Lászlónak:
Ha ég a talaj a lábatok alatt, hívjatok meg!
Hogy ezzel pontosan mit akart mondani, nem derült ki, mert a műsorvezetők gyorsan más témát vettek elő.
– bocsánat, akarom mondani Mokkacinóban. Szabó Zsófi boldogan köszöntötte azokat, akik most ébredtek, Istenes ezen a ponton szóvá tette, hogy ő már reggel hat óta bent ül a stúdióban. Egyébként épp Esztergályos Cecíliával és férjével beszélgetnek arról, hogy mennyi munkát tesznek ők a kapcsolatukba.
és éppen arról beszélget a Kossuth rádión Orbán Viktor örökös kérdezőjével, hogy lám-lám, nem is volt olyan rossz állapotban a Barátság kőolajvezeték, és arra jutottak, hogy az ukránok a jövőben is bármikor zsarolhatják Magyarországot. A végén arról beszéltek, hogy Brüsszelben az energiafogyasztás csökkentését várnák el az emberektől.
Ok, csak egy részét, mert azokat nem, akik teljesen nyíltan és törvényellenesen külföldi finanszírozásban álltak, de a nagyobb része nagyon komoly hirdetési csomagot kapott a kormánytól. És ezt el kellene tanulnia az új kormánynak Huth szerint. Nem most mondta ezt, hanem tegnap a Hír TV-n.
Aki a tényekből próbál most tájékozódni, kizárólag balesetekről és erőszakról kaphat információkat: hatalmas tűz az Egyesült Államok délkeleti részén, áradások északon, sokkoló leszámolás a benzinkúton, meghalt egy biciklis a 83-ason, szörnyethalt, amikor kamionnal ütközött. De legalább Gelencsér Timi kutyát mentett!
száraz hangon darálja a világ gazdasági híreit egy elemző. Hazai sikerjelentés már nincs.
Kiss Rajmund, az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Diplomáciai Műhelyvezetője volt a stúdió vendége az M1-ben, akit az orosz-ukrán béketárgyalások legújabb, ankarai fordulójáról beszélt. Bár Kiss tavaly még Moszkvából bejelentkezve az orosz hadsereg életpálya-modelljét méltatta, és nem utolsósorban a háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője is, most azt is meg kellett tudniuk az M1 nézőinek tőle, hogy az ukrán hadsereg rendkívül magas szinten űzi a drónhadviselést. Sőt, az ukrán drónok milliárdos károkat okoznak Oroszországnak. Ezt már csak mi tesszük hozzá, hogy lehet, hogy mégis túloztak az azonnali ukrán összeomlásról szóló hírek, amelyek évek óta túlsúlyban voltak a magyar kormánymédiában?
– legalábbis ezt írja címlapján az Origo. Bevallom, nem kattintottam.
Tizenkét évvel ezelőtt, 2014 januárjában indult a Last Days of Tények, miután a Habony-Vajna-Gerkens-Szalai-vonal letarolta a TV2-t.
Akkor született meg a Last Days of Tények - először a Tumblren, majd később Facebookon is.
Ezen a ponton érdemes megemlékezni minden idők legjobb címéről: Túlélték, mégis meghaltak.
(A Last Days of Tények készítői végül mindketten a 444 dolgozói lettek/voltak.)
A napi jegyzet rovatban egy középiskolai tanár, cserkésztiszt beszél a fiataloknak Szent Györgyről. Az általa legyőzött sárkány most is sok fejjel, sokféleképpen támad, forr a világ, háború, gazdasági és erkölcsi válság tombol. Tennünk kell a jót - üzeni a hallgatóknak.