Propagandamédia a NER után, percről percre

ami pont olyan lett, mintha a Magyar Nemzet publicistája írt volna egy cikket a rejtélyes Szivárványtévéről.

Részletek Pilhál Tamás gondolataiból:

„Tényleg semmi más nem hiányzott a boldogságunkhoz, csak ez. Orbán el, Szivárvány tévé be. Mindenféle homo-, bi-, tri-, transzszexuális meg a frász tudja, még milyen LMBTQ-műsorok nulla-huszonnégyben, orrvérzésig. Tévén és interneten, földön, vízen, levegőben. Lesznek 18-karikás, felnőtt-tartalmaik, talán egyenesen Brüsszel meg a müncheni érsek áldásával, de nem kell megijedni, ez az új normalitás. Április 12-én újra csatlakoztunk Európához – máris kezdhetjük az ereszkedést négykézlábra.”

„Amúgy szivárványos tévé eddig is volt (leánykori neve: RTL Klub), onnan is áradt az LMBTQ, ám sajnálatosan néha a heteroszexualitás is fölbukkant. Igaz, gyakran valamiféle ijesztő, avítt, ciki jelenségként. Nos, az új csatornán csak menő tartalom fut majd.”

„Ha nem figyelünk oda, be fognak jönni a nappalinkba. Rég nem az elfogadásról szól a történet, hanem a toborzásról. A gyermekeink kellenek nekik, friss hús. Ők is azt mondják, amit Jézus (Márk evangéliu­mában): „Engedjétek hozzám a gyermekeket!” Egy sportcipő áráért. Nyugaton kiskorúak agyát mossák a nemváltással. A szülők beleegyezése nélkül kezdik tömni őket hormonblokkolókkal, serdülő gyerekek életét teszik tönkre egy őrült eszme nevében. De a Telex majd megírja, hogy a Fidesz riogat, és azzal a dolog el lesz intézve. ”