Rogán Antal bukhatja a TV2-t

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kellemetlen incidenssel indult a választás utáni hét a TV2 Róna utcai menzáján, a Mákvirág étteremben. Egymást váltva szólogattak be a Tények híradó munkatársainak azok a kollégák, akik nem a hírműsor szerkesztőségében, hanem más területeken dolgoznak. Ment a fideszbérencezés és állítólag egy-két köpés is célba talált.

A TV2-ben a hírek szerkesztése vagyis a Tényeken dolgozó stáb munkája élesen elkülönül a szórakoztató szekciótól. A tévé imázsát és politikai irányultságát értelemszerűen előbbi határozza meg, ezért a mezei tartalomgyártóknak sok pocskondiázást el kellett tűrniük az elmúlt évek során. (Az elmúlt másfél hét sok más mellett TV2-s celebek mosakodásáról is szólt.) Évek óta húzódott a feszültség a hírszerkesztőség és a többi részleg között a propaganda miatt. Április 13-ával ez a feszültség sokakból felszakadt.

Leginkább a múlt csütörtökön elbocsátott Szalai Vivien testesítette meg ezt a feszültséget. Szalai volt tíz éven át a Fidesz hangja a tévében. Hosszú időn keresztül senki nem mert szót emelni ellene. Az elmúlt években aztán már nem csupán a kollégái, de egyes vezető beosztású alkamazottak is vállalhatatlannak tartották napi működését, munkamódszereit és hivalkodó stílusát, és erről beszélni is kezdtek. Rogán Antal embereként viszont Szalai érinthetetlennek számított.

A toxikus hangulat a 2026-os kampány végén tetőzött. Néhány héttel a választás előtt olyan is előfordult, hogy a belső konfliktusok és mulasztás miatt alig készült el időben a műsor. Több munkatárs állítólag megkönnyebbülten vette tudomásul, és ünnepelni kezdett, amikor bejelentették a hírigazgató távozását.