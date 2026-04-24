Takács Péter hergelésről, nyolcmilliárdról és arról is beszélt, felkészítette gyerekeit arra, hogy „apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök”

„A lengyel mintát követik, ott is ezt csinálták, el fognak pár politikust kísérni. Felkészítettem a gyerekeimet, hogy apáért éjszaka lehet, hogy jönnek a rendőrök, de majd visszahozzák, soha nem loptam, nincs az a bíróság, ami ki tudja mondani, hogy én egy fillért is valahonnan elemeltem”

– ezt Takács Péter leköszönő egészségügyi államtitkár mondta a Patrióta csatornáján a 24.hu szemléje szerint a Tisza-kormány által tervezett Vagyonvisszaszerzési Hivatalról.

Takács arról is beszélt, hogy azért szólt vissza anyázva egy bevásárlóközpontban, amikor a sógora bizniszéről kérdezte egy őt megszólító ember – „Hé, Takács! Hol a 8 milliárd?” –, mert

valakinek most már azt kellett mondani, hogy eddig és ne tovább. A kampánynak vége, a Tisza vezetői valamiért benne maradtak egy kampányüzemmódban, folyamatosan hergelnek, elszámoltatást lebegtetnek be, és nemcsak a vezető fideszes politikusok irányába, hanem ez megjelent társadalmi szinten, minden rétegben.

Takács sógora, Kőszegi Gábor Árpád a covidjárvány idején benne volt abban az üzletben, amivel 8 milliárd forinttal fölöztek le a lélegeztetőgépek beszerzéséből. A Válasz Online tavaly megírta, hogy a sógor Takács Péter feleségének a Fidelitasból származó kapcsolatain keresztül kerülhetett bele a lélegeztetőgépes üzletbe.

Azt, hogy családja nyolcmilliárdot kaszált a lélegeztetőgép-bizniszen, Takács most koholt vádnak nevezte, és azt mondta:

„Se nekem, se a családomnak nincs nyolcmilliárdja, szerintem még összesen sem.

A Fidesz vereségének okai szerinte azok, hogy