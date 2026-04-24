Tégláról téglára omladozó NER és a hangyásszal ölelkező kismajom

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

A tények vezető híre 2017. május 2-án

A választás óta minden napra jutnak ígéretes és/vagy jó hírek: ma reggeli cikkünk arról szól, hogy elkezdődött a belharc a TV2-nél, Mészárosék gyorsan elküldték a csatornán belül gyűlölt hírigazgatót, aki Rogán embere volt a vállalatnál.

Tegnap pedig többek között arról írtunk, hogy bányafelügyeleti eljárás indult az Orbán család egyik cége ellen; hogy sajtóhírek szerint lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró; és hogy visszahívták az Én, a kétarcú című képregényt a könyvesboltokból, valamint hogy megszüntetik a Metropol osztogatását, és hogy a nemzeti petíció reklámozása miatt is vizsgálat indult a közmédia ellen. Az meg inkább csak szimbolikus, hogy kiderült, Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon. És komolyabb narratív csavarral állt elő a Vadhajtások, a szélsőjobboldali portál szerint ugyanis a toxik maszkulin online férfiközösségekben keresendő Magyar Péter sikerének titka.

Persze van, ami még nem változott meg, szintén tegnap derült ki, hogy Mészáros Lőrinc Hatvanpuszta melletti földeket bérel a leköszönő miniszterelnök apjától, valamint hogy vajdasági fantomszervezetnek utalt 240 millió forintot a magyar kormány a választások előtt, és hogy 150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott.

Csütörtökön részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy van-e még út Orbánnak a visszatérésre a hatalomba, számos pro- és kontraérveket összegyűjtve. Összeszedtünk emellett egy csomó érdekes nemzetközi meglátást a magyar választásokon történtekről. A bukott miniszterelnökhöz is kapcsolódott a hír, hogy a vezérkari főnök megerősítette, Orbán Gáspár egy ideig részt vett a csádi misszió kormányzati tervezőcsoportjában.

És hír volt még itthonról, hogy

  • 15 év pénzbőség után rászakad a magyar focira a rideg valóság
  • a Tisza-frakció nem költözik be a Fehér Házba,
  • újabb polgármestert veszít a DK,
  • panaszt nyújtott be az elbocsátása ellen Szabó Bence,
  • és hogy a cégbíróság szerint ki kell adnia, milyen állami szervekkel szerződött a titkos egészségügyi tanulmányt készítő Boston Consulting.

Közért

Újra és újra leszavazta a Fidesz a parlamentben az ügynökakták nyilvánosságát, Ruff Bálint viszont első intézkedései közé sorolta ezt az ügyet. A vesztes kampány vezetője közben rádöbbent, mást kellett volna csinálni. Robog tovább a magyar politika, erről szólt a Közért új adása.

Pénzek

Fotó: Matolcsy György/YouTube

Tegnap megjött a kőolaj a Barátság vezetéken, miközben egy szerb elemző szerint a Mol tervezett szerbiai vásárlását veszélyeztetheti a magyar kormányváltás.

Simor András pedig arról beszélt, hogy az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot, majd az Erste is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal voltak kitéve hátrányos, esetenként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Napközben Matolcsy is megérkezett a sztoriba, aki négy pontban vitatta Simor András állításait az MNB alapítványi vagyonáról és a székházfelújításról.

Világ

Vlagyimir Putyin egy orosz katalógussal Brüsszelben 2005. október 3-án.
Fotó: BENOIT DOPPAGNE/AFP

Ahogy Orbán megbukott, rögtön jóval olajozottabbá vált az EU működése is: jóváhagyták a 90 milliárdos hitel folyósítását Ukrajnának. Írtunk arról, hogy Robert Golob nem tudott kormányt alakítani Szlovéniában, visszatérhet Orbán szövetségese. Sz. Bíró András a Qubitra írt arról, hogy Putyin népszerűsége csökken, a békére vágyók száma nő Oroszországban, és még hír volt, hogy

  • azonnali hatállyal kirúgták az amerikai haditengerészeti államtitkárt,
  • a részvényesek jóváhagyták a 111 milliárd dolláros Warner–Paramount-fúziót,
  • szelfizett az egyik, videózott a másik pilóta, összeütközött két vadászgép,
  • valamint hogy Trump embere azt javasolta a FIFA-nak, hogy Irán helyett Olaszország induljon a nyári világbajnokságon.

Állatok

Mi a titka 2026 legaranyosabb videójának, amin egy hangyász ölel egy árva kismajmot? Szily László bement a ketrecükbe, hogy kiderüljön. Két csőfejű hangyász, két császárbajszot viselő nyugdíjas, egy mogyorófejű rettegő és egy kamasz oroszlánmajmocska igaz története a budapesti állatkertből.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Bányafelügyeleti eljárás indult az Orbán család egyik cége ellen

A Hahót Tőzeg Kft.-ről van szó, amiben Orbán Viktor testvére és az édesanyjuk a tulajdonos.

Zöldi Blanka, Windisch Judit
gazdaság

Orbán nélkül jóváhagyta az EU a 90 milliárdos hitel folyósítását Ukrajnának

A 20. szankciós csomag is simán átment.

Windisch Judit
gazdaság

A cégbíróság szerint ki kell adnia, milyen állami szervekkel szerződött a titkos egészségügyi tanulmányt készítő Boston Consulting

A cégnek 30 napja van, hogy erről nyilatkozzon. Ha nem tesz eleget az ítéletnek, akár 10 millió forintra is bírságolhatják.

Német Szilvi
gazdaság

Hangyásszal ölelkező aranyos kismajomban is oktatjuk az egész világot – ismerd meg a zuglói Punch igaz történetét!

Mi a titka 2026 legaranyosabb videójának, amin egy hangyász ölel egy árva kismajmot? Bementem a ketrecükbe, hogy kiderüljön. Két csőfejű hangyász, két császárbajszot viselő nyugdíjas, egy mogyorófejű rettegő és egy kamasz oroszlánmajmocska igaz története a budapesti állatkertből.

Szily László
ÁLLAT
Videó

Azokat a titkokat tárná fel a Tisza-kormány, amiket a Fidesz minden erejével védett

Újra és újra leszavazta a Fidesz a parlamentben az ügynökakták nyilvánosságát, Ruff Bálint viszont első intézkedései közé sorolta ezt az ügyet. A vesztes kampány vezetője közben rádöbbent, mást kellett volna csinálni. Robog tovább a magyar politika, itt a Közért új adása.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
video

Putyin népszerűsége csökken, a békére vágyók száma nő Oroszországban

Az a háborús propaganda, amivel a hatalom el akarja továbbra is fogadtatni az ukrajnai háború folytatását, egyre hatástalanabbnak tűnik, miközben az orosz gazdaságban a válság jelei tapasztalhatók.

Sz. Bíró Zoltán
gazdaság

Kiderült, hogy Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon

„Hajlottunk arra a várakozásra, hogy egyértelműen a Tisza lesz a győztes, és ennek megfelelően pozicionáltuk magunkat” – mondja a befektetési igazgató.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Robert Golob nem tudott kormányt alakítani Szlovéniában, visszatérhet Orbán szövetségese

Janez Janša talán össze tudna rakni egy koalíciót, legalábbis az oroszpárti szélsőjobb külső támogatásával. A parlamenti patthelyzet miatt azonban a kormányfői poszt olyan forró krumpli Szlovéniában, amit senki sem akar igazán.

Inkei Bence
külföld

Vajdasági fantomszervezetnek utalt 240 millió forintot a magyar kormány a választások előtt

„Nem vagyok köteles válaszolni” – mondta az egyesület elnöke és egyben egyetlen tagja, amikor a pénz sorsáról érdeklődtek.

Kaufmann Balázs
külföld

Újabb polgármestert veszít a DK: az Újpestet vezető Trippon Norbert függetlenként folytatja

A párt súlyos választási veresége után ő a második fővárosi polgármester, aki kilép a pártból.

Német Szilvi
POLITIKA

A részvényesek jóváhagyták a 111 milliárd dolláros Warner–Paramount-fúziót

Még egy lépéssel közelebb került egymáshoz két nagy hollywoodi stúdió.

Német Szilvi
külföld

Megszüntetik a Metropol osztogatását

Sok atrocitás érte az osztókat az elmúlt időszakban.

Diószegi-Horváth Nóra
Média

Panaszt nyújtott be az elbocsátása ellen Szabó Bence

Szabó szerint szabályellenesen rúgták ki, miután beismerte, ő volt a forrása a Tisza elleni akcióról szóló Direkt36 cikknek.

Windisch Judit
POLITIKA

Van, ami (még) nem állt le: Mészáros Lőrinc Hatvanpuszta melletti földeket bérel a leköszönő miniszterelnök apjától

Közvetlenül a hatvanpusztai uradalom melletti szántóról van szó.

Németh Dóra, Keller-Alánt Ákos
belföld

Simor András azt mondja, az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot

A volt jegybankelnök azt mondta az ATV-ben, hogy emiatt a zsarolás miatt hagyta ott az osztrák pénzintézetet.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Reagált az Erste arra, hogy valóban zsarolta-e a bankot az MNB

Azt állítják, több alkalommal voltak kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Egy szerb elemző szerint a Mol tervezett szerbiai vásárlását veszélyeztetheti a magyar kormányváltás

Egy év eleji megállapodás szerint az oroszoktól a Mol venné meg a NIS olajvállalatot. Kérdés, hogy az Orbán-kormány bukása után Moszkva a magyar cégnek akarja-e eladni. A Mol szerint az egyeztetések jelenleg is zajlanak.

Haász János
gazdaság

Visszahívták az Én, a kétarcú című képregényt a könyvesboltokból

Kedden tűnt el a boltokból a Magyar Péter lejáratását célzó képregény.

Windisch Judit
POLITIKA

15 év pénzbőség után rászakad a magyar focira a rideg valóság

Az Orbán-kormány alatt roppant kényelmes helyzetben voltak az NB I.-es klubok, a váltással azonban eltűnik mögülük a háttér. A találkozás a valósággal fájdalmas lehet.

Székely Sarolta
foci

Vezérkari főnök: Orbán Gáspár egy ideig részt vett a csádi misszió kormányzati tervezőcsoportjában

„De hogy ő vezette volna, az erőteljes túlzás” – mondta Böröndi Gábor.

Benics Márk
POLITIKA

Szelfizett az egyik, videózott a másik pilóta, összeütközött két vadászgép

Amikor a repülőgépek túlságosan megközelítették egymást, mindkét személyzet megpróbált kitérő manővert tenni, de a kísérőgép farka nekiütközött a vezérgép szárnyának.

Kaufmann Balázs
külföld

Rogán Antal bukhatja a TV2-t

Indul a belharc: Mészárosék elküldték a hírigazgatót, aki tíz évig gyártotta a rogáni propagandát. Szalai Vivien távozásával új korszak kezdődhet a TV2-ben.

Rényi Pál Dániel
Média

Van még visszaút Orbán előtt a hatalomba?

Lehet, hogy igen. 16 év a hatalomban sok idő, a pártot egyedül irányítja, ellentmondást nem tűrő módon. De amellett is vannak érvek, hogy ez kizárt. 16 év a hatalomban sok idő, a pártot egyedül irányítja, ellentmondást nem tűrő módon.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Hang: Lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró

Polt állítólag erre nem mondott semmit.

Windisch Judit
POLITIKA

Megjött a kőolaj a Barátság vezetéken

A szállítás szerdán indult újra Fehéroroszország felől, most ért el a kőolaj Magyarországra.

Windisch Judit
gazdaság

A Vadhajtások kinyitotta a kétharmados rendszerváltás ördöglakatját: Magyar Péter piros pirulás alfainfluenszer

A náci Bede Zsolt szennyoldala váratlanul woke fordulatot hajtott végre.

Ács Berta
idiotizmus

A Tisza-frakció nem költözik be a Fehér Házba

Magyar azzal érvelt, az az ÁVH és az MSZMP egykori épülete volt. Ráerősített arra, hogy az ügynökaktákat nyilvánosságra hozzák.

Windisch Judit
POLITIKA

150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott

A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.

Windisch Judit
POLITIKA

Trump embere azt javasolta a FIFA-nak, hogy Irán helyett Olaszország induljon a nyári világbajnokságon

Közben Irán szerdán közleményt adott ki, amiben jelezte, részt kíván venni az amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű tornán.

Benics Márk
sport

Azonnali hatállyal kirúgták az amerikai haditengerészeti államtitkárt

John Phelan már a sokadik magas rangú katonai vezető, akit Pete Hegseth hadügyminiszter leváltott.

Benics Márk
külföld

„Orbán csak a műsort tudta csinálni, képtelen volt bármi tartósat létrehozni”

Soha nem figyeltek annyian Magyarországra, mint a 2026-os választás előtt és után. Összegyűjtöttünk egy rakás jó külföldi meglátást a magyar rendszerváltásról.

Bede Márton
POLITIKA

A nemzeti petíció reklámozása miatt is vizsgálat indult a közmédia ellen

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pont a múlt héten kapott egy 1,8 millió forintos büntetést, akkor a nemzeti konzultáció hirdetése miatt.

Benics Márk
belföld

Matolcsy György négy pontban vitatta Simor András állításait az MNB alapítványi vagyonáról és a székházfelújításról

A volt jegybankelnök arra nem reagált, hogy elődjének az MNB zsarolása miatt kellett megválnia a bécsi Erste Bankban betöltött felügyelőbizottsági tagságától.

Német Szilvi
gazdaság