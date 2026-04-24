Tégláról téglára omladozó NER és a hangyásszal ölelkező kismajom

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Például ezzel a néggyel:
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A választás óta minden napra jutnak ígéretes és/vagy jó hírek: ma reggeli cikkünk arról szól, hogy elkezdődött a belharc a TV2-nél, Mészárosék gyorsan elküldték a csatornán belül gyűlölt hírigazgatót, aki Rogán embere volt a vállalatnál.
Tegnap pedig többek között arról írtunk, hogy bányafelügyeleti eljárás indult az Orbán család egyik cége ellen; hogy sajtóhírek szerint lemondásra szólította fel Polt Pétert az Alkotmánybíróság ülésén az egyik alkotmánybíró; és hogy visszahívták az Én, a kétarcú című képregényt a könyvesboltokból, valamint hogy megszüntetik a Metropol osztogatását, és hogy a nemzeti petíció reklámozása miatt is vizsgálat indult a közmédia ellen. Az meg inkább csak szimbolikus, hogy kiderült, Tiborcz alapkezelője a Tisza párt győzelmére játszott a pénzpiacon. És komolyabb narratív csavarral állt elő a Vadhajtások, a szélsőjobboldali portál szerint ugyanis a toxik maszkulin online férfiközösségekben keresendő Magyar Péter sikerének titka.
Persze van, ami még nem változott meg, szintén tegnap derült ki, hogy Mészáros Lőrinc Hatvanpuszta melletti földeket bérel a leköszönő miniszterelnök apjától, valamint hogy vajdasági fantomszervezetnek utalt 240 millió forintot a magyar kormány a választások előtt, és hogy 150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott.
Csütörtökön részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy van-e még út Orbánnak a visszatérésre a hatalomba, számos pro- és kontraérveket összegyűjtve. Összeszedtünk emellett egy csomó érdekes nemzetközi meglátást a magyar választásokon történtekről. A bukott miniszterelnökhöz is kapcsolódott a hír, hogy a vezérkari főnök megerősítette, Orbán Gáspár egy ideig részt vett a csádi misszió kormányzati tervezőcsoportjában.
És hír volt még itthonról, hogy
Újra és újra leszavazta a Fidesz a parlamentben az ügynökakták nyilvánosságát, Ruff Bálint viszont első intézkedései közé sorolta ezt az ügyet. A vesztes kampány vezetője közben rádöbbent, mást kellett volna csinálni. Robog tovább a magyar politika, erről szólt a Közért új adása.
Tegnap megjött a kőolaj a Barátság vezetéken, miközben egy szerb elemző szerint a Mol tervezett szerbiai vásárlását veszélyeztetheti a magyar kormányváltás.
Simor András pedig arról beszélt, hogy az ő személye miatt zsarolta az MNB az Erste Bankot, majd az Erste is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal voltak kitéve hátrányos, esetenként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Napközben Matolcsy is megérkezett a sztoriba, aki négy pontban vitatta Simor András állításait az MNB alapítványi vagyonáról és a székházfelújításról.
Ahogy Orbán megbukott, rögtön jóval olajozottabbá vált az EU működése is: jóváhagyták a 90 milliárdos hitel folyósítását Ukrajnának. Írtunk arról, hogy Robert Golob nem tudott kormányt alakítani Szlovéniában, visszatérhet Orbán szövetségese. Sz. Bíró András a Qubitra írt arról, hogy Putyin népszerűsége csökken, a békére vágyók száma nő Oroszországban, és még hír volt, hogy
Mi a titka 2026 legaranyosabb videójának, amin egy hangyász ölel egy árva kismajmot? Szily László bement a ketrecükbe, hogy kiderüljön. Két csőfejű hangyász, két császárbajszot viselő nyugdíjas, egy mogyorófejű rettegő és egy kamasz oroszlánmajmocska igaz története a budapesti állatkertből.
A Hahót Tőzeg Kft.-ről van szó, amiben Orbán Viktor testvére és az édesanyjuk a tulajdonos.
A 20. szankciós csomag is simán átment.
A cégnek 30 napja van, hogy erről nyilatkozzon. Ha nem tesz eleget az ítéletnek, akár 10 millió forintra is bírságolhatják.
Az a háborús propaganda, amivel a hatalom el akarja továbbra is fogadtatni az ukrajnai háború folytatását, egyre hatástalanabbnak tűnik, miközben az orosz gazdaságban a válság jelei tapasztalhatók.
„Hajlottunk arra a várakozásra, hogy egyértelműen a Tisza lesz a győztes, és ennek megfelelően pozicionáltuk magunkat” – mondja a befektetési igazgató.
Janez Janša talán össze tudna rakni egy koalíciót, legalábbis az oroszpárti szélsőjobb külső támogatásával. A parlamenti patthelyzet miatt azonban a kormányfői poszt olyan forró krumpli Szlovéniában, amit senki sem akar igazán.
„Nem vagyok köteles válaszolni” – mondta az egyesület elnöke és egyben egyetlen tagja, amikor a pénz sorsáról érdeklődtek.
A párt súlyos választási veresége után ő a második fővárosi polgármester, aki kilép a pártból.
Még egy lépéssel közelebb került egymáshoz két nagy hollywoodi stúdió.
Sok atrocitás érte az osztókat az elmúlt időszakban.
Szabó szerint szabályellenesen rúgták ki, miután beismerte, ő volt a forrása a Tisza elleni akcióról szóló Direkt36 cikknek.
Közvetlenül a hatvanpusztai uradalom melletti szántóról van szó.
A volt jegybankelnök azt mondta az ATV-ben, hogy emiatt a zsarolás miatt hagyta ott az osztrák pénzintézetet.
Azt állítják, több alkalommal voltak kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak.
Egy év eleji megállapodás szerint az oroszoktól a Mol venné meg a NIS olajvállalatot. Kérdés, hogy az Orbán-kormány bukása után Moszkva a magyar cégnek akarja-e eladni. A Mol szerint az egyeztetések jelenleg is zajlanak.
Kedden tűnt el a boltokból a Magyar Péter lejáratását célzó képregény.
Az Orbán-kormány alatt roppant kényelmes helyzetben voltak az NB I.-es klubok, a váltással azonban eltűnik mögülük a háttér. A találkozás a valósággal fájdalmas lehet.
„De hogy ő vezette volna, az erőteljes túlzás” – mondta Böröndi Gábor.
Amikor a repülőgépek túlságosan megközelítették egymást, mindkét személyzet megpróbált kitérő manővert tenni, de a kísérőgép farka nekiütközött a vezérgép szárnyának.
Indul a belharc: Mészárosék elküldték a hírigazgatót, aki tíz évig gyártotta a rogáni propagandát. Szalai Vivien távozásával új korszak kezdődhet a TV2-ben.
Lehet, hogy igen. 16 év a hatalomban sok idő, a pártot egyedül irányítja, ellentmondást nem tűrő módon. De amellett is vannak érvek, hogy ez kizárt.
Polt állítólag erre nem mondott semmit.
A szállítás szerdán indult újra Fehéroroszország felől, most ért el a kőolaj Magyarországra.
A náci Bede Zsolt szennyoldala váratlanul woke fordulatot hajtott végre.
Magyar azzal érvelt, az az ÁVH és az MSZMP egykori épülete volt. Ráerősített arra, hogy az ügynökaktákat nyilvánosságra hozzák.
A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.
Közben Irán szerdán közleményt adott ki, amiben jelezte, részt kíván venni az amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű tornán.
John Phelan már a sokadik magas rangú katonai vezető, akit Pete Hegseth hadügyminiszter leváltott.
Soha nem figyeltek annyian Magyarországra, mint a 2026-os választás előtt és után. Összegyűjtöttünk egy rakás jó külföldi meglátást a magyar rendszerváltásról.
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pont a múlt héten kapott egy 1,8 millió forintos büntetést, akkor a nemzeti konzultáció hirdetése miatt.
A volt jegybankelnök arra nem reagált, hogy elődjének az MNB zsarolása miatt kellett megválnia a bécsi Erste Bankban betöltött felügyelőbizottsági tagságától.