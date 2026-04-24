Tusk: Legyünk türelmesek és óvatosak Péterrel

Donald Tusk és Magyar Péter

Orbán veresége és Magyar győzelme nagy, pozitív változásokat fog hozni az EU és Magyarország kapcsolatában, de az uniós vezetőknek érdemes türelmesnek lenniük, mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a Financial Timesnak adott interjújában.

Tusk szerint Magyar győzelme „nagyon komoly változást jelent az EU-hoz, a MAGA-mozgalomhoz, Oroszországhoz, a korrupcióhoz, a jogállamisághoz és a sajtószabadsághoz való viszonyulásban”. De a szintén jobbközép centrista lengyel miniszterelnök ezzel együtt óvatosságra intette az Unió vezetőit.

A kormányváltás ellenére Magyarország sok európai országnál konzervatívabb maradt – magyarázta Tusk.

„Egyes kollégák mintha abban az illúzióban ringatnák magukat, hogy ez egy progresszív–szélsőjobboldali összecsapás volt. Ez nem igaz”

– fejtegette a lengyel miniszterelnök a magyar választást elemezve. Szerinte Magyar csalódást okozhat egyes progresszív-szocialista kollégáinak. „Nekik meg kell érteniük a magyarországi helyzetet.” Tusk szerint a magyarok az uniós átlagnál szkeptikusabbak Ukrajnával kapcsolatban, és nem valószínű, hogy Magyar jelentősen mást mondana migrációs, klímaváltozással kapcsolatos vagy vallási-nemzeti kérdésekben.

Ami az EU bővítését illeti, Tusk azt mondta, a többiek innentől nem bújhatnak Orbán vétója mögé Ukrajna, Moldova és a többi jelölt ügyében. Azt mondta, bár majdnem az összes uniós vezető támogatja a bővítést geopolitikai és morális alapon, az igazság az, hogy „a folyamat sokkal bonyolultabb, mint azt egyes politikai szereplők jelenleg gondolják”.