Vádat emeltek a teremtornán egy nézőt megpofozó Curtis ellen

Az Egri Járási Ügyészség friss közleményéből derül ki, hogy vádat emeltek egy „ismert zenész” ellen, aki „aki megütött egy szurkolót egy egri jótékonysági rendezvényen.” A januári hírek alapján ez csakis Curtis, vagyis Széki Attila, a Fidesz kampányarca lehet. Az ügyészség így idézi fel a történteket:

„2025 január végén egy egri sportcsarnokban megrendezett emléktornán több focicsapat is részt vett. A játékosokon kívül számos néző, felnőttek és gyermekek is megjelentek a Focitornán. Az eredményhirdetés alatt egy szurkoló folyamatosan a vádlott csapatát szidalmazta és bekiabált. A vádlott ezen felbőszülve a nézőtérhez ment, és az első sorban helyet foglaló férfihoz lépett, majd szitkozódások közepette arcon ütötte.”

Curtis pofonja szerencsére nem volt megrendítő erejű:

„A férfi az ütéstől megtántorodott, de sérülést nem szenvedett. A cselekmény folytatásának a vádlott egy csapattársa vetett véget, aki elhúzta őt a helyszínről.”

A vádemelést azzal indokolják, hogy

“A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.”

A járási ügyészség ezért pénzbüntetés kiszabására tett indítványt, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt, a napokban benyújtott vádiratában.

Curtis nagyot ment januárban, pár nappal a nézőverés előtt a Puskás Akadémia éves bulijában 14-15 éves focista gyerekekkel énekelte a színpadon, hogy „pezsgő, kaviár, kurvák."