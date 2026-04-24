Vádat emeltek egy amerikai katona ellen, aki közel 130 millió forintot nyert a Maduro bukására kötött fogadásokkal

Letartóztattak egy amerikai katonát, aki részt vett Nicolás Maduro elfogásában, mert az akció előtt fogadásokat kötött a venezuelai vezető eltávolítására – írja a BBC.

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) szerint Gannon Ken Van Dyke a Polymarket nevű, kriptoalapú platformon kereskedett bizalmas információk felhasználásával. Fogadásaival több mint 409 ezer dollárt, átszámítva körülbelül 130 millió forintot nyert.

„Ez egyértelmű bennfentes kereskedelem, ami a szövetségi törvények szerint illegális”

– írta a minisztérium. Az amerikai erők január 3-án éjjel, egy látványos rajtaütés során fogták el Madurót és feleségét, Cilia Florest. A házaspárt New Yorkba szállították, ahol fegyver- és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják őket.

A minisztérium csütörtöki közleménye szerint Van Dyke az „Operation Absolute Resolve” fedőnevű akció időzítésére és kimenetelére játszott meg fogadásokat, „kizárólag profitszerzés céljából”. A katona 2025. december 26-a körül hozta létre Polymarket-fiókját, majd Maduroval és Venezuelával kapcsolatos piacokon kezdett kereskedni. A vád szerint több mint 33 ezer dollár, több mint tízmillió forint értékben fogadott úgy, hogy közben tudott a művelet nem nyilvános, minősített információiról.

A Polymarket csütörtökön a közösségi médiában azt írta, amikor észlelték, hogy egy felhasználó bizalmas kormányzati információk alapján kereskedik, értesítették a DOJ-t, és együttműködtek a nyomozásban. „A bennfentes kereskedelemnek nincs helye a Polymarket platformján. A mai letartóztatás azt mutatja, hogy a rendszer működik” – írták. A csütörtökön nyilvánosságra hozott vádirat szerint Van Dyke ellen többek között bizalmas kormányzati információk jogellenes felhasználása, nem nyilvános adatok eltulajdonítása, árupiaci csalás, elektronikus csalás, valamint jogellenes pénzügyi tranzakció miatt emeltek vádat. Ha bűnösnek találják, akár 60 évet is kaphat.

„A fegyveres erők tagjai azért férnek hozzá minősített információkhoz, hogy feladatukat a lehető legbiztonságosabban és leghatékonyabban hajtsák végre. Ezeket az adatokat nem használhatják fel személyes anyagi haszonszerzésre”

– mondta Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter. Hozzátette: bár az előrejelzési piacok széles körű elterjedése viszonylag új jelenség, a nemzetbiztonsági információkat védő törvények ezekre is maradéktalanul vonatkoznak. A minisztérium szerint Van Dyke titoktartási nyilatkozatot is aláírt, amiben vállalta, hogy sem írásban, sem szóban, sem más módon nem hoz nyilvánosságra katonai műveletekkel kapcsolatos minősített vagy érzékeny információkat.

Az elmúlt hetekben felerősödtek a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos találgatások, miután az iráni háborúval kapcsolatos, feltűnően jól időzített fogadások több mint egymilliárd dolláros nyereséget hoztak egyes felhasználóknak. Donald Trump csütörtök este arra a kérdésre, hogy aggasztják-e az Iránnal kapcsolatos fogadások, így válaszolt:

„Az egész világ sajnos egy kicsit kaszinóvá vált. Soha nem voltam ennek különösebben a híve. Elvi alapon nem tetszik, de ez van… egy őrült világban élünk, teljesen másban, mint korábban.”

Azt is mondta, utánanéz Van Dyke letartóztatásának. „Nem tudok róla… ez olyan, mintha Pete Rose a saját csapatára fogadna” – fogalmazott, utalva a néhai, kegyvesztett baseballjátékosra, akit szerencsejáték miatt tiltottak el. Trump korábban amellett érvelt, hogy Rose bekerüljön a sportág Hírességek Csarnokába.