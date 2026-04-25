A Kutyapárt kirakta az elszámolását, 464 millió ment el a kampányukra

Közzétette Kampánypénz Elszámolását a Kutyapárt listavezetője, Nagy Dávid. Ahogy az erre dedikált honlapon látható, három kalapba raktak pénzt:

központi kampányköltések: 463,7 millió

egyéni jelöltek: 20 millió

és a pályázatok civileknek: 160,1 millió

A központi kampányköltéseket további alkategóriákba rendezték, és megosztották azt is, milyen cégekkel és milyen összegben szerződtek.

Hirdetés, reklám – 225 millió

Szolgáltatás, működés – 66,7 millió

Eszköz – 41,9 millió

Munkabérek, megbízások – 41 millió

Műhely, anyag – 26,1 millió

Rendezvények – 19,7 millió

Nyomdaköltség – 17,5 millió

Fotó, videó, grafika, hang – 12,7 millió

Közcélú projekttámogatások – 12,5 millió

Az ún. Rózsa Sándor Népi Közpénz Tékozló Alap, vagyis a civilek által megpályázható pénzek általában pár százezres tételek, tíz projekt kapott csak 3 milliót vagy annál többet. A két kiemelkedő nyertes az ózdi csillagvizsgálót felújítani akaró Sorsod Borsod (20 millió), illetve az egyebek mellett a Gólya nevű közösségi helynek és a Mérce online portálnak is otthont adó Kazán, amely nyílászárókat cserélne (11 millió). De kaptak pénzt mindenféle művészeti projektek, állat- és növényvédők stb.

Nagy Dávid a választás előtt azt mondta interjúnkban, hogy minden 5 százalék alatti eredményt kudarcnak tekintene, de végül a Kutyapárt az 1 százalékot sem érte el. Ezért vissza kell fizetniük 643 millió forint kampánytámogatást, aminek eddig még a 20 százaléka sem gyűlt össze. „Így utólag, persze, nem kellett volna elindulnunk a választáson” - mondta a Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke.